В США приняли оборонный бюджет, предусматривающий $300 млн для Украины

Сенат Соединенных Штатов Америки поддержал оборонный бюджет страны на 2022 год. Он предусматривает сумму в 778 миллиардов долларов, из которых 300 миллионов выделят на помощь Вооруженным силам Украины.

Как пишет издание Axios, заседание состоялось в среду, 15 декабря. Проект бюджета набрал 89 голосов, против выступили 10 сенаторов. Законопроект предусматривает финансирование и определяет политику Пентагона на следующий год.

Раннее оборонный бюджет поддержала Палата представителей. Теперь документ должны направить на подпись к американскому президенту Джо Байдену. После этого закон вступит в силу.

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Как пишет издание, в проекта есть пункт о помощи украинскому государству. Ее сумма составляет 300 миллионов долларов. Как уточняется, это на 50 миллионов больше, чем запрашивал глава США. Из этой суммы 75 миллионов должно пойти на летальное вооружение, а остальное – на обучение и экипировку ВСУ.

Оборонный бюджет страны также предусматривает выделение средств на создание комиссии по расследованию войны в Афганистане, повышение зарплат военнослужащих и гражданского персонала Пентагона на 2,7%. На строительство военных объектов выделили 13,3 миллиарда долларов, а на создание военных кораблей – 27,3 миллиарда долларов.

Как пишет издание, в проект не вошли поправки, которые касаются санкций в отношении газопровода "Северный поток 2". Из-за них 29 ноября сенаторы отклонили голосование по проекту оборонного бюджета. Документ тогда заблокировали.

Ранее стало известно, что администрация Байдена убеждала сенаторов-демократов, чтобы они убрали поправки касательно санкций против "Северного потока-2". Госсекретарь Энтони Блинкен и его помощники звонили в офисы Сената, призывая их отменить поправки.

Отметим, что ранее СМИ писали, что в Белом доме подготовили пакет дополнительной военной помощи для Украины на 200 млн долларов, однако в результате американская сторона якобы решила временно отказаться от поставки, несмотря на просьбы Киева.

На данный момент неизвестно, что именно входит в данный пакет помощи, который хотели передать Украине. Однако есть данные о том, что Киев запросил у Вашингтона: системы противовоздушной обороны, противокорабельные ракеты, противотанковые ракеты Javelin, средства радиоэлектронного подавления, радиолокационные системы, боеприпасы и предметы медицинского назначения.

Как сообщал OBOZREVATEL, сенаторы Жанна Шахин и Роб Портман призвали увеличить финансирование Пентагона для вооружения Украины еще на 50 миллионов долларов в рамках ежегодного законодательства в области оборонной политики. Такое предложение политики выразили на фоне увеличения количества российских войск вдоль границы Украины.