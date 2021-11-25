Сенаторы США призвали увеличить военную помощь Украине до $350 млн из-за российской угрозы

Сенаторы Жанна Шахин и Роб Портман призвали увеличить финансирование Пентагона для вооружения Украины еще на 50 миллионов долларов в рамках ежегодного законодательства в области оборонной политики. Такое предложение политики выразили на фоне увеличения количества российских войск вдоль границы Украины.

Первоначально предполагалось выделить 250 миллионов долларов для Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности. Теперь сумму предлагается увеличить еще на 100 миллионов, сообщает издание Politico.

Отмечается, что обе партии Сената США поддерживают увеличение помощи, однако сейчас решается судьба нескольких законопроектов об оборонной политике. Ранее в Палате представителей и Сенате было согласовано добавить еще 50 миллионов долларов к первоначальным 250. В частности, дополнительная сумма должна пойти на предоставление летального оружия. Такое решение следовало запросу президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

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Стоит отметить, что увеличение помощи Украине будет компенсировано сокращением санкционированного Сенатом финансирования для обучения и оснащения ныне несуществующих вооруженных сил Афганистана. Комитет Сената по вооруженным силам одобрил такой законопроект в июле до захвата страны талибами.

В то же время сенаторы Портман и Шахин, что разговоры о дополнительной помощи появились на фоне опасений из-за наращивания российской военной силы на границе с Украиной. Кроме того, политики подчеркнули, что в отличие от предыдущих эпизодов, когда Путин попросту "играл мышцами" перед Западом, на этот раз скопление войск может быть настоящей подготовкой к вторжению.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 ноября в Черное море вошел американский сухогруз Ocean Grand. На нем размещены катера типа Island для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Island являются патрульными быстроходными катерами, которые предназначены для береговой охраны. Их также используют для поисково-спасательных операций в прибрежных водах.

Напомним, в России заявили, что военная помощь США Украине, а также возможная отправка военных советников западных стран "нагнетает обстановку на линии соприкосновения" на Донбассе.