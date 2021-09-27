В Украине могут увеличить помощь при рождении ребенка: нардеп объяснил, за счет чего

Проект Государственного бюджета-2022 содержит свои "плюсы" и "минусы", но в целом его можно назвать бюджетом развития. А решение не увеличивать выплаты на рождение ребенка будет пересмотрено.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Алексей Устенко. Он добавил, что в бюджете предусмотрены средства на развитие инфраструктуры и диждитализацию страны (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"В бюджете много положительных вещей, поэтому можно сказать, что это бюджет развития", – подчеркнул он.

Среди "плюсов" документа нардеп назвал следующие:

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Увеличение заработной платы для медиков

"В среднем она будет составлять 22,5 тысячи гривен. Увеличение зарплаты для младшего медицинского персонала до 14,5 тысяч гривен. Этого недостаточно, но это больше, чем в предыдущие годы".

Увеличение расходов на инфраструктурные проекты

"Украина находится в уникальном месте, на пересечении торговых путей между Азией и Европой. Поэтому мы должны этим пользоваться. Хорошие дороги, хорошие порты с развитой инфраструктурой – это огромный плюс для страны".

Увеличение расходов на образование

Увеличение расходов на диджитализацию

"Страна должна диджитализироваться. Мы не должны стоять в очереди для того, чтобы получить справку для получения справки", – отметил Устенко.

Он также назвал "минусы":

Не заложены средства на помощь ветеранам Второй мировой войны

Не увеличен размер денежной помощи при рождении ребенка

"Мы понимаем, что это крайне важно, потому что демографическая ситуация у нас такая, как она есть – украинцев из года в год становится только меньше. На одного работающего у нас уже один пенсионер. Поэтому мы должны стимулировать рождаемость".

В этом контексте нардеп сообщил, что его личные правки в бюджет будут касаться именно этого. "Думаю, мы сможем найти средства, например, путем уменьшения сумм на содержание некоторых государственных чиновников или государственного аппарата, на содержание Верховной Рады или некоторые министерства, которые не показывают такую эффективность, которую нужно было бы демонстрировать".

Как писал OBOZREVATEL, ранее проект Госбюджета-2022 оценил директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский. Он назвал его достаточно сбалансированным.