Резкого роста зарплат не будет, но МВФ останется довольным: экономист оценил бюджет на 2022 год

Зарегистрированный в Верховной Раде проект госбюджета-2022 оказался достаточно консервативным и довольно реалистичным. Поэтому он, скорее всего, не вызовет вопросов у Международного валютного фонда (МВФ). В то же время, это не позволяет ждать резкого роста доходов украинцев, ведь в смету заложили повышение минимальной зарплаты всего на 200 грн.

Зато у Украины есть все шансы достичь 3,8%-ного роста экономики, который заложен в смету. Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский. По его словам, бюджет-2022, в отличии от бюджета текущего года, "достаточно сбалансирован".

"Я так понимаю, правительство хочет получить деньги от МВФ, потому сейчас они не закладывают в бюджет никаких позиций, по которым у Фонда могут быть серьезные вопросы. Думаю, именно отсутствие сотрудничества с МВФ в течение практически полутора года и влияет на наш бюджет", – сказал Несходовский.

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В качестве положительного момента он отметил то, что в бюджете-2022 не закладывается резкое увеличение расходов на силовые ведомства. Наоборот, МВД получил даже меньше, чем раньше. А на образование и здравоохранение средств выделили больше, но не настолько существенно, чтобы это серьезно отразилось на дефиците.

"В то же время, неизвестно, какие будут результаты исполнения госбюджета за этот год. Сейчас есть перевыполнение, но за счет поступлений от налогов, которые связаны в основном с инфляцией и частично с борьбой с теневой экономикой. Но это не вопрос роста экономики в тех объемах, в которых она должна расти после сильного провала в 2020-м", – подчеркнул Несходовский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 15 сентября, Кабинет министров утвердил проект Государственного бюджета на 2022 год и передал его в Верховную Раду. Документ предусматривает:

рост экономики – 3,8%;

инфляцию – 6,2%;

курс доллара – 28,6 грн за долл.;

дефицит – 3,5% ВВП.

При этом повышение минимальной зарплаты в 2022 году будет только одно и всего на 200 грн.