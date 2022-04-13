В Польше ищут работу больше 400 тыс. беженцев из Украины

В Польше официально зарегистрировались в информационной системе PESEL 700 тыс. беженцев из Украины. Из них около 400 тыс. – те, кто ищут работу.

Об этом сообщает издание aquila24.pl. Максимальное количество беженцев из Украины, которые могли бы искать работу в Польше, составляет примерно 400-420 тысяч.

На сегодняшний день количество украинских беженцев, которым уже присвоен номер PESEL в Польше, по самым смелым ожиданиям, превышает 700 тыс. человек. Это стало возможным благодаря вступлению в середине марта этого года Закона о помощи гражданам Украины.

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Аналитики Польского Экономического Института отмечают, что около половины этой группы – дети (330 тыс. мальчиков и девочек). Люди трудоспособного возраста (от 18 до 64 лет) составляют около 320 тыс. человек, из которых подавляющее большинство (около 300 тыс.) – женщины.

Напомним, что украинцы избрали своим фаворитом Польшу в рейтинге зарубежных стран, проявивших максимум солидарности в условиях вторжения России. 78% украинских респондентов убеждены, что именно Варшава имеет наибольшую поддержку в нашей стране извне, свидетельствуют результаты опроса Kantar Украина.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Польша в три раза богаче Украины и имеет финансовые возможности содержать беженцев. Кроме того, польские власти не станут требовать от беженцев уезжать из Польши в другие страны ЕС.