Польшу назвали самым большим другом и помощником Украины: результаты опроса

Граждане Украины выбрали своим фаворитом Польшу в рейтинге зарубежных стран, которые проявили максимум солидарности в условиях вторжения России. 78% украинских респондентов убеждены, что именно Варшава оказывает наибольшую поддержку нашей стране извне.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Kantar Украина, передает "Телеграф". Позиция Польши оказалась более очевидной для украинцев, чем помощь Великобритании (за Королевство проголосовали 56% опрошенных) и даже США (высказались в поддержку 50%).

Наименьшее вовлечение в военную проблематику Украины наши граждане находят у Китая. За него выступили только 6% опрошенных, поскольку большинство респондентов убеждены, что Пекин действует только с расчетом на личные интересы и занимает предельно отстраненную позицию.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что польское правительство продолжает рассматривать вероятность передачи военных самолетов и истребителей Украине для ведения полноценного воздушного боя с оккупантами России.

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