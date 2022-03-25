Польша не будет отправлять украинских беженцев в другие страны ЕС и просить помощь на их содержание

Польша в три раза богаче Украины и имеет финансовые возможности содержать беженцев. Кроме того, польские власти не станут требовать от беженцев уезжать из Польши в другие страны ЕС.

Такое заявление сделал вице-премьер Польши Ярослав Качинский в интервью Рolska Times. "У нас есть правило – никаких переездов. Если кто хочет остаться здесь, он остается, а если хочет уйти, он уходит. Мы никого не заставляем ничего делать. И второе правило – мы не просим помощь. Конечно, мы считаем, что заслуживаем какой-то помощи, но просить ее не будем", – говорит Качинский.

Также он отметил, что экономическая ситуация в Польше позволяет обеспечить всем необходимым всех украинских беженцев. "Мы страна в абсолютно хорошем состоянии, более чем в три раза богаче, чем в начале 90-х, и более чем в три раза богаче Украины, рассчитывая на душу населения жителя", – сказал вице-премьер.

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Напомним, что украинцы избрали своим фаворитом Польшу в рейтинге зарубежных стран, проявивших максимум солидарности в условиях вторжения России. 78% украинских респондентов убеждены, что именно Варшава имеет наибольшую поддержку в нашей стране извне, свидетельствуют результаты опроса Kantar Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабного вторжения России в Украину нашу страну покинули более 3,6 миллионов человек. Большинство из них выехали в Польшу.

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