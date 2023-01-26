В ООН подсчитали, как сократилась экономика Украины из-за начатой Россией войны

В Организации Объединенных наций подсчитали, на сколько сократилась экономика украинского государства из-за полномасштабного вторжения страны-террориста России. Начиная с 24 февраля 2022 года дефицит составил более 30%.

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Ежемесячный дефицит украинского бюджета в ООН оценили в 5 млрд долл. Об этом говорится в отчете организации. В документе сказано, что такое сокращение в первую очередь связано с масштабными разрушениями критической инфраструктуры Украины российскими ракетными атаками.

Кроме того, зафиксированы нарушения производственной и торговой деятельности, сокращения рабочей силы и масштабного перемещения украинцев в более безопасные страны, а также из-за призыва мужчин на службу в армию.

"Постконфликтное восстановление потребует огромных финансовых ресурсов", – говорится в отчете ООН.

Там также добавили, что будущее украинской экономики в 2023 и 2024 годах будет зависеть от того, как скоро прекратятся боевые действия, а также от того, как быстро будут сделаны восстановительные работы.

Отметим, что в Украине продолжают подсчитывать потери в сфере инфраструктуры из-за начатой Россией войны.. По состоянию на конец 2022 года общая сумма прямого ущерба инфраструктуре Украины составила около 138 млрд долларов. Больше всего выросли убытки жилого фонда – на 1,5 млрд долларов, до общей суммы в 54 миллиарда.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская агрессия против Украины причинила вред экологии уже на 1,7 трлн грн. Наибольший ущерб нанесен атмосферному воздуху – на 998 млрд грн. Кроме того, серьезно пострадали почвы и водные ресурсы.

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