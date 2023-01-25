Россия уничтожает украинскую экологию: ущерб достиг 1,7 трлн гривен

Российская агрессия против Украины причинила вред экологии уже на 1,7 трлн грн. Наибольший ущерб нанесен атмосферному воздуху – на 998 млрд грн. Кроме того, серьезно пострадали почвы и водные ресурсы.

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Такие данные обнародовала Госэкоинспекция Украины. Загрязнение украинских земель эксперты оценили в 688 млрд грн, а водных ресурсов – в 56 млн.

Подсчеты, впрочем, велись не только в денежном выражении. В частности, за 11 месяцев полномасштабного вторжения России зафиксированы такие типы загрязнения земель:

опасными веществами – 280,9 тыс. кв. м земель;

остатками боеприпасов, военной техники и т.д. – 12,3 млн кв. м.

Кроме того, ракеты и снаряды выжгли более 33 тыс. га леса. Некоторые насаждения потеряны навсегда, другие будут восстанавливаться не менее 10 лет после завершения боевых действий.

Во время обстрелов Украины сгорело более 680 тыс. тонн нефтепродуктов. Это привело к загрязнению атмосферы опасными веществами.

В водные объекты Украины попало 1,5 тыс. тонн загрязняющих веществ. Кроме того, в реках, озерах, на морском побережье оказались затоплены 2,9 тыс. тонн материалов, отходов и других веществ.

При этом по словам эксперта-эколога некоммерческой организации Zoi Environment Network Дмитрия Аверина, еще осенью 2022 года почти 6 млн украинцев испытывали недостаток в чистой воде, имея в лучшем случае ограниченный доступ к ней. Эксперт предупредил: многие последствия от загрязненной воды и воздействия токсинов – прежде всего, для здоровья украинцев, – "могут проявиться через годы".

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине продолжается подсчет потерь в сфере инфраструктуры. По состоянию на конец 2022 года общая сумма прямого ущерба инфраструктуре Украины из-за развязанной Россией войны составила около 138 млрд долларов. Это на 2 млрд долларов больше, чем было в ноябре-2022. Больше всего выросли убытки жилого фонда – на 1,5 млрд долларов, до общей суммы в 54 миллиарда.

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