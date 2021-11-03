В ОККО заявили о наращивании продаж битума в Украине

За три первых квартала 2021 года холдинг OKKO Group продал на украинском рынке 14 тысяч тонн битума, а до конца года планирует реализовать еще 2-3 тысячи тонн этого продукта. Клиентами холдинга уже являются несколько крупнейших компаний, занимающихся строительством дорог в Украине.

"В текущем году наш холдинг закрепился на позициях нового амбициозного игрока на украинском рынке битума, а уже в ближайшие годы мы планируем войти в число топ-компаний, торгующих этим нефтепродуктом, ведь имеем для этого все возможности, – говорит Сергей Стоянский, директор департамента поставок, логистики и оптового сбыта нефтепродуктов ОККО. – Сегодня в этом сегменте работает большое количество операторов, но у ОККО есть несколько преимуществ. Бренд имеет высокую деловую репутацию на рынке и давние налаженные деловые связи с предприятиями-производителями битума в Польше и Беларуси. А значит, гарантирует заказчикам поступление ресурса вовремя и в нужных объемах. Кроме того, хорошо понимая специфику строительства дорог в Украине, компания готова поставлять клиентам битум даже с отсрочкой оплаты".

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В дальнейшем ОККО планирует расширять свое присутствие в этом сегменте. В частности, холдинг завершает модернизационные работы на Херсонском нефтеперевалочном комплексе, что позволит в 2022 году импортировать танкерные партии битума в Украину.

Сейчас компания ввозит на внутренний рынок битум из Польши и Беларуси по сухопутным путям – как в вагонных, так и в автомобильных цистернах. По состоянию на начало октября автопарк холдинга насчитывает уже 24 собственных битумовоза. Кроме того, OKKO Group оперирует и 23 вагоноцистернами, а до конца 2021 планирует получить еще 20 таких единиц подвижного состава.

В 2020 году объемы потребления битума в Украине достигли рекордного значения, превысив 1,1 миллиона тонн. В текущем году спрос на этот продукт тоже остается высоким. В первом полугодии-2021 Украина потребила 477 тысяч тонн битума.