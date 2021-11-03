В ОККО заявили о наращивании продаж битума в Украине

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Экономика
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За три первых квартала 2021 года холдинг OKKO Group продал на рынке Украины 14 тысяч тонн битума

За три первых квартала 2021 года холдинг OKKO Group продал на украинском рынке 14 тысяч тонн битума, а до конца года планирует реализовать еще 2-3 тысячи тонн этого продукта. Клиентами холдинга уже являются несколько крупнейших компаний, занимающихся строительством дорог в Украине.

"В текущем году наш холдинг закрепился на позициях нового амбициозного игрока на украинском рынке битума, а уже в ближайшие годы мы планируем войти в число топ-компаний, торгующих этим нефтепродуктом, ведь имеем для этого все возможности, – говорит Сергей Стоянский, директор департамента поставок, логистики и оптового сбыта нефтепродуктов ОККО. – Сегодня в этом сегменте работает большое количество операторов, но у ОККО есть несколько преимуществ. Бренд имеет высокую деловую репутацию на рынке и давние налаженные деловые связи с предприятиями-производителями битума в Польше и Беларуси. А значит, гарантирует заказчикам поступление ресурса вовремя и в нужных объемах. Кроме того, хорошо понимая специфику строительства дорог в Украине, компания готова поставлять клиентам битум даже с отсрочкой оплаты".

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В дальнейшем ОККО планирует расширять свое присутствие в этом сегменте. В частности, холдинг завершает модернизационные работы на Херсонском нефтеперевалочном комплексе, что позволит в 2022 году импортировать танкерные партии битума в Украину.

Сейчас компания ввозит на внутренний рынок битум из Польши и Беларуси по сухопутным путям – как в вагонных, так и в автомобильных цистернах. По состоянию на начало октября автопарк холдинга насчитывает уже 24 собственных битумовоза. Кроме того, OKKO Group оперирует и 23 вагоноцистернами, а до конца 2021 планирует получить еще 20 таких единиц подвижного состава.

В 2020 году объемы потребления битума в Украине достигли рекордного значения, превысив 1,1 миллиона тонн. В текущем году спрос на этот продукт тоже остается высоким. В первом полугодии-2021 Украина потребила 477 тысяч тонн битума.