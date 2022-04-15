Зверства России в Украине кардинально изменили мир: 5 главных признаков – The Washington Post

Президент России Владимир Путин начал широкомасштабную агрессию против Украины 24 февраля. РФ оккупировала большую часть территории, обстреливала города и села ракетами и скидывала бомбы. Весь мир шокировали и изменили кадры из освобожденных Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Бородянки и других населенных пунктов Киевщины, Черниговщины и Сумщины. Существует минимум пять признаков таких изменений.

В частности, пытки, изнасилования женщин и детей, убийства мирных жителей, мародерство заставили страны, которые до этого проводили политику нейтралитета, пересмотреть свои взгляды. Также изменился подход относительно беженцев, возникла угроза дестабилизации мировой экономики, сообщает издание The Washington Post.

1. Теплое отношение к беженцам из Украины

Боле 4,6 млн человек бежали от войны в соседние с Украиной страны. Большинство из них приняли Польша и Румыния. Ранее далеко не все эти страны были лояльны к потоку беженцев, но теперь лидеры европейских стран разработали новый план действий в этой ситуации, формируя политическую договоренность и упрощая поиск жилья.

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Такой теплый прием украинцев странами-соседями вызвал удивление у генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адхана Гебресиуса, который подчеркнул, что некоторые африканские страны получили лишь "малую толику" того внимания, которое уделяется Украине.

2. Отказ от политического нейтралитета

К санкциям в отношении России из-за вторжения в Украину присоединились даже те страны, которые долгие годы демонстрировали нейтралитет в международных политических и экономических вопросах.

Так, всегда нейтральная Швейцария подключилась к санкциям Запада против России, Монако также замораживает активы российских олигархов, хотя всегда было лояльно к российскому бизнесу. Сингапур ввел санкции против России без резолюции Совета безопасности ООН, что является "почти беспрецедентным".

3. Уход из России мировых производителей товаров

Еще в 2014 году, после аннексии Крыма и оккупации ОРДЛО, было положено начало отделения российской экономики и в целом общества от благ западного мира. Однако полномасштабное вторжение России в Украину ускорило множество процессов.

Крупные компании и организации приостановили или прекратили свою деятельность на территории России не только из-за давления своих правительств, но и общественности в странах Запада. Россиянам отрезали возможность покупать множество зарубежных товаров. Также "пострадали", например, спортсмены, ученые, которых отстранили от международных соревнований и симпозиумов.

4. Увеличение трат на оборону. Германия подает пример

Несмотря на то, что многие годы Германия имела тесные экономические и энергетические связи с Россией и некоторую зависимость от нее в принятии решений, с 24 февраля все изменилось. Агрессия путинского режима заставила Германию выбрать другой курс, перестать быть неким адвокатом РФ и лоббистом ее интересов на Западе. Мало того, что Германия наконец одобрила поставки серьезного вооружения в Украину, она еще и увеличивает вдвое расходы на оборону.

5. Преодоление угроз мировой экономике

Вторжение РФ в Украину сильно бьет по мировому экспорту некоторых групп товаров. Так, до войны Украина занимала четвертое место в мире по экспорту кукурузы и пшеницы. Россия, кроме нефти и газа, в огромном количестве экспортировала удобрения.

Из-за военных действий растут цены на эти товары, что ставит под угрозу обеспечение продовольствием и борьбу с нищетой в странах Африки и на Ближнем Востоке.

Всемирная продовольственная программа заявила, что 41 миллион человек в Западной и Центральной Африке могут пострадать от продовольственного кризиса в 2022 году. Также проблемы с продовольствием могут возникнуть в Египте, Сирии и Ливане, которые зависят от украинского и российского импорта.

Всемирная торговая организация уже снизила прогноз роста экономики на 2022 год до 2,8% с 4,1%, однако показатели могут ухудшиться, если война затянется.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, откуда возьмут деньги не восстановление страны. По его словам, уже идет работа по привлечению международного финансирования для этих целей. Также Украина ведет переговоры с иностранными партнерами и компаниями о конфискации российского имущества в пользу Украины. Пока что большинство активов РФ просто заморожены.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр финансов РФ Антон Силуанов в официальном письме попросил бразильского министра экономики Пауло Гедеса о поддержке в Международном валютном фонде (МВФ). В документе российский политик признал, что "Россия переживает непростой период экономических и финансовых потрясений".