Министр финансов РФ Антон Силуанов в официальном письме попросил бразильского министра экономики Пауло Гедеса о поддержке в Международном валютном фонде (МВФ). В документе российский политик признал, что "Россия переживает непростой период экономических и финансовых потрясений".

Документ попал в распоряжение агентства Reuters. Также Силуанов написал, что если не помочь РФ, то могут произойти "долгосрочные последствия". А чтобы этого не произошло, страна-агрессор попросила Бразилию помочь бороться с санкциями, а также не допустить ограничения России в МВФ Всемирном банке.

Письмо, в котором не упоминалась война на Украине, было датировано 30 марта и передано бразильскому министру послом России в Бразилии. "Как известно, Россия переживает непростой период экономических и финансовых потрясений, вызванных санкциями, введенными США и их союзниками", – написал российский министр.

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По словам Силуанова, почти половина международных резервов России заморожена, а внешнеторговые операции заблокированы, в том числе с ее партнерами из стран с формирующимся рынком. "Мы считаем, что нынешний кризис, вызванный беспрецедентными экономическими санкциями со стороны стран G7, может иметь долгосрочные последствия, если мы не предпримем совместных действий для его разрешения", – написал он Гедесу.

Как ранее писал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин фактически привел свою страну к дефолту, уже в мае страну официально признают неплатежеспособной. С 4 апреля начался отсчет 30 дней, в течение которых РФ может погасить внешний долг долларами.