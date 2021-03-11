В 'Метинвесте' продолжат развивать шахтоуправление 'Покровское', не смотря на условия АМКУ

Компания "Метинвест" будет продолжать развивать предприятия Покровской угольной группы – крупнейшего украинского производителя коксующегося угля, не смотря на жесткие условия Антимонопольного комитета (АМКУ).

Об этом пишет издание "Минпром". Отмечается, что в октябре 2020 года АМКУ обязал компанию поставлять 10% продукции на свободный рынок. Это фактически означает, что шахтоуправление "Покровское" в составе "Метинвеста" будет вынуждено продавать уголь третьим лицам себе в убыток.

Не смотря на это, как пишет издание, "Метинвест" все же решил увеличить инвестиции в предприятия Покровской угольной группы, куда входят шахтоуправление "Покровское" и Свято-Варваринская обогатительная фабрика. Они, в свою очередь, получат необходимые инвестиции для развития добычи на несколько десятков лет.

"Минпром" также отметил, что объемы добычи рядового угля Покровской угольной группы в 2020 году составили 6,2 млн тонн, что на 55% больше, чем в 2018 году. В частности "Метинвестом" был закуплен специально сконструированный под параметры покровских горизонтов новый проходческий комбайн П-315, а также несколько новых очистных комбайнов польского и чешского производства.

Кроме того с целью повышения безопасности в шахтах были приобретены 2 немецких дегазационных станка и 10 буровых.

Также сегодня на финальной стадии строительства находится угольный блок №11 с запасами угля в 33,8 млн тонн. "Метинвест" готов инвестировать в проект еще 4 млрд грн, что даст возможность поднять добычу до 8,3 млн тонн в год и полностью обеспечить свои потребности в коксующемся угле для производства чугуна.