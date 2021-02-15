В Кабмине подсчитали, сколько украинцам приходится тратить на коммуналку
Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил, что украинцы в среднем вынуждены тратить 2,3 тысячи гривен на коммунальные услуги за однокомнатную квартиру.
"Сейчас средняя зарплата около 12 тысяч гривен. Такая пропорция очень сложная", – сообщил он в понедельник, 15 февраля, в ходе выступления на форуме "Украина 30. Платежка".
Министр отметил, что изменения стоимости газа приводят к росту тарифов на отопление и горячую воду. В структуре себестоимости централизованного водоснабжения электроэнергия составляет 25-30%, а отопления и горячей воды – 50-70%.
Также Чернышов напомнил, что в конце ноября в Верховной Раде зарегистрировали законопроекты 4403 и 4404, принятие которых позволит создать коммунальную инспекцию. Она сможет следить за качеством и проверять аргументированность тарифов, а также объективно оценивать техсостояние сетей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинцы в январе получили обновленные платежки за коммуналку: цена на природный газ для населения была увеличена на 14%.
По стране прокатилась волна протестов против повышения тарифов.
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о двух подходах, наработанных в правительстве для "значительного снижения" тарифов на газ.
Президент Владимир Зеленский призвал правительство снизить коммуналку, а 13 января вместе с и.о. министра энергетики и премьером определил новую цену – 6,99 грн за кубометр.
Новая цена на газ на 30% ниже, чем действующие тарифы. Однако такое новшество будет продолжаться только до конца отопительного сезона, далее цены будут рыночными.