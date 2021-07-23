В Еврокомиссии прокомментировали обход санкций против России: в Крыму нашли фильтры немецкого производства

В Европейской комиссии заявили, что любой обход санкций против России со стороны стран-членов ЕС становится поводом для расследования инцидента, если такая информация появляется в СМИ. Так европейское ведомство отреагировало на запрос о поставках новых фильтрационных систем на электростанции оккупированного Крыма немецкого производства Inge GmbH.

Об этом сообщили журналисты "Радио Свобода" после опубликования совместного расследования Литовского общественного вещателя LRT, проекта Scanner и украинской службы Радио Свобода – программа "Схемы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Комиссия внимательно следит за любыми достоверными сообщениями о нарушениях, которые появляются в СМИ, и оценивает предоставленную информацию перед тем, как принять решение о том, чтобы довести этот вопрос до сведения национальных органов власти для принятия решения о возбуждении расследования", – пояснила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам конкуренции Арианна Подеста.

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Отмечается, что российский ролик об открытии двух ТЭС в Крыму вызвал интерес у литовских и украинских журналистов после демонстрации в кадре двух систем ультрафильтрации, выполненных в стиле известной отраслевой фирмы в Германии. Именно он побудил провести тщательное расследование и обратиться в Еврокомиссию за пояснениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля Евросоюз принял решение о продлении санкций против целых секторов российской экономики в связи с продолжением военного кризиса в Украине. В России они будут действовать до 31 января 2022 года.