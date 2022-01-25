Боррель – о новых санкциях против России: это будет быстрый и решительный ответ

Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель заявил о завершении значительной части подготовительной разработки санкций на случай нападения России на Украину. Ответ ЕС будет быстрым и решительным.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе 24 января. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале El País (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, европейские министры договорились продолжать дипломатические усилия, чтобы в этой ситуации убедить РФ избрать путь диалога. Несмотря на то, что в целом кремлевская риторика "не внушает особой уверенности".

"Если дипломатия потерпит поражение, то мы очень далеко продвинулись в подготовке реакций на потенциальную российскую агрессию. Это будет быстрый и решительный ответ", – предупредил Боррель.

Видео дня

В этот же день Совет Евросоюза принял коммюнике, где говорится об "ускорении подготовительной работы в данном направлении". Однако верховный представитель ЕС не уточнил, когда именно будет завершена подготовка, передает DW.

По данным источников издания в структурах Европейского Союза, речь идет о завершении большей части работы. Правда, конкретные ограничительные меры против России вынести на Совет ЕС смогут лишь в после реализации действий страны-агрессора.

Собеседники DW в европейских дипломатических кругах добавили, что ныне процесс подготовки санкционного давления на РФ проходит на "децентрализованном" этапе, то есть между отдельными странами ЕС и в его институциях, но не на уровне всего объединения.

"Не предоставлять информацию – это элемент сдерживания. Так что не переживайте, меры будут приняты и имплементированы в надлежащий момент, если он настанет", – заверил Боррель в ответ на вопрос, не подрывает ли убедительность действий Евросоюза такая секретность вокруг подготовки возможных санкций.

По его мнению, ныне нет чего-то нового, что бы "усилило чувство страха перед незамедлительным нападением" РФ на Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Дании Еппе Кофод заявил о готовности ЕС ввести "невиданные ранее" санкции в случае нападения РФ на Украину. По его словам, речь идет об ограничениях в экономической сфере. Он заверил, что Евросоюз без сомнений будет реагировать на эскалацию ситуации.