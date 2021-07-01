УЗ грозит полная остановка движения товарных поездов из-за дефицита дизеля – СМИ

"Укрзалізниця" под угрозой полной остановки из-за отсутствия дизельного топлива для работы локомотивов.

Об этом говорится в письме главы департамента управления движением железной дороги Александра Ткаченко, адресованном главе ЦОП и членам правления предприятия. Текстом документа располагает enkorr.

"По состоянию на 30 июня на региональных филиалах АО "Укрзалізниця" оставлены на станционных колеях по причине отсутствия локомотивов 59 грузовых поездов; отставлено в резерв управления железной дороги по причине отсутствия топлива 38 магистральных и 85 маневровых тепловозов, и динамика прироста брошенных поездов и отставленных в резерв тепловозов по причине дефицита топлива растет в геометрической прогрессии", — сказано в документе.

Видео дня

В письме отмечается, что только с 30 июня убытки от простоев вагонов составляют 7,9 млн грн в сутки. При этом по состоянию на конец дня 29 июня остатки топлива на станции "Ковель" составляли всего 8 т, на ст. "Черновцы" — 15 т, а на складе депо "Волноваха" резерва топлива нет вообще.

"Учитывая отсутствие информации относительно дальнейших планов налива для ТНТС АО УЗ, прошу принять неотложные меры в обеспечении топливом. В противном случае реальное состояние с обеспечением ГСМ грозит полной остановкой Ивано-Франковской, Ровенской дирекций Львовского регионального филиала, стыка Камыш-Заря Приднепровского регионального филиала", — говорится в письме главы департамента управления движением железной дороги.

Напомним, только за последние пару месяцев это уже второй случай, когда железная дорога сталкивается с острой нехваткой топлива. Предыдущий кризис случился 19 апреля: тогда УЗ сообщила, что имеет запас дизельного топлива на четверо суток. А все потому, что компания "Анвитрейд" 17 апреля отказалась отгружать УЗ дизель, хотя у нее был действующий контракт.

22 апреля филиал "Центр обеспечения производства" провел экстренный тендер на закупку 50 тыс. т дизельного топлива по ускоренной переговорной процедуре. В конкурсах победили компания из орбиты "Трейд Коммодити" с ценой 26 890 и 26 990 грн/т, "Анвитрейд" (26 890 грн/т), "Альянс Энерго Трейд" (27 120 грн/т) и компания из группы "Приват" "Оил-трейд 2018" (26 890 грн/т).

Тогда же Иван Юрик, исполняющий обязанности главы УЗ, отчитался о преодолении кризиса. Но на самом деле, один из экстренных договоров заключили с той самой "Анвитрейд", которая и спровоцировала топливный кризис. То есть, вместо того, чтобы обратиться в суд и потребовать выполнения договоренностей, УЗ просто подарила компании новый контракт.

Более того: по новому контракту, УЗ заплатила за тонну дизеля 26 890 грн вместо 24 223 грн/т, как было в предыдущем. Таким образом вырисовывается следующая картина: "Анвитрейд" отказался поставлять УЗ топливо по старой цене, создал кризис, и УЗ экстренно подарила компании новый контракт - переплачивая на каждой тонне дизеля 3000 гривен.