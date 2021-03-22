'Укрзалізницю' после 'обезглавливания' может ожидать дефолт – СМИ

Акционерная компания "Украинская железная дорога" за последние пять лет уже восьмой раз теряет голову. Сейчас она находится в "умирающем состоянии", и ее может ожидать дефолт. Чтобы этого избежать, прежде всего нужно сформировать новый Наблюдательный совет и правление, в состав которого должны войти профессиональные железнодорожники.

Об этом говорится в материале "Опять обезглавлена: что ждет "Укрзалізницю"? на сайте https://www.dw.com.

Как указано в статье, компания находится в умирающем состоянии из-за нехватки кадров, которые бегут из компании из-за низких зарплат и из-за проблем с закупками и коррупцией.

"Кроме того, существует вероятность дефолта УЗ весной, поскольку компания в прошлом году получила рекордные убытки. Официальных данных о финансовых результатах "Укрзалізниця" по итогам 2020 года еще не объявляла, однако сам Жмак заявлял, что ожидает убыток в размере 12-14 миллиардов гривен", – пишет DW.

Частую смену руководства в компании эксперты, которых опросило издание, связывают с непрофессионализмом руководства и борьбой во властных кабинетах.

"Для вывода УЗ из кризиса необходимо в короткие сроки назначить профессиональных голову, членов правления и Наблюдательный совет, которые обязательно должны быть железнодорожниками", – отмечает председатель совета общественной организации "Всеукраинский центр реформ транспортной инфраструктуры" Владимир Наумов.

По прогнозам экспертов издания, нового полноценного руководителя назначат примерно через полгода.

"Соберется наблюдательный совет, примет решение о конкурсе на голову УЗ – три месяца подбирать кандидатов, затем еще три месяца их кандидатуры будут рассматривать и утверждать", – подытожил он.

Как известно, Владимира Жмака уволили с должности председателя правления УЗ через полгода работы. Также из компании уволился директор по коммерческой работе и логистике УЗ Иракли Эзугбая. Перед этим Наблюдательный совет компании заблокировал реформу компании по европейскому образцу, которую начал Жмак и которую от Украины требовал ЕС. Вместо Жмака исполняющим обязанности назначили Ивана Юрика, который уже находился на этом посту.

Ранее народный депутат, член ВСК ВР по "Укрзалізниці" Константин Бондарев заявил, что члены Наблюдательного совета УЗ получают по 300 000 гривен зарплаты, и при этом месяцами не появляются в Украине и не имеют никакого плана реформ для компании. Поэтому необходимо расформировать Наблюдательный совет в составе, и создать новый.

Экономист Борис Кушнирук выразил убеждение, что решение уволить Жмака свидетельствует о том, что довольно широкий круг лиц, в том числе и Наблюдательный совет компании, не хотят реформ. Они хотят сохранить "Укрзалізницю" в том виде, который позволит ее дальнейшее разграбление.

В свою очередь Иракли Эзугбая заявил, что Наблюдательный совет "Укрзалізниці" и часть частного рынка максимально замедляет реформирование компании. Этот процесс наносит вред интересам государства и экономике страны, и заявлением об освобождении от должности Эзугбая хотел привлечь внимание рынка к этой ситуации.