'Укрзалізницю' після 'обезголовлення' може чекати дефолт – ЗМІ

Акціонерна компанія "Українська залізниця" за останні п'ять років уже увосьме втрачає голову. Нині вона перебуває у "помираючому стані", і її може очікувати дефолт. Щоб цього уникнути, передусім потрібно сформувати нову Наглядову раду та правління, до складу якого мають ввійти професійні залізничники.

Про це йдеться у матеріалі "Знову обезголовлена: що чекає на "Укрзалізницю"? на сайті https://www.dw.com.

Як вказано у статті, компанія перебуває у помираючому стані через брак кадрів, які тікають із компанії через низькі зарплати, та через проблеми з закупівлями і корупцією.

"Окрім того, існує ймовірність дефолту "УЗ" навесні, оскільки компанія минулого року отримала рекордні збитки. Офіційних даних про фінансові результати "Укрзалізниця" за підсумками 2020 року ще не оголошувала, проте сам Жмак заявляв, що очікує збиток у розмірі 12-14 мільярдів гривень", - пише DW.

Часту зміну керівництва в компанії експерти, яких опитало видання, пов’язують з непрофесіоналізмом керівництва та боротьбою у владних кабінетах.

"Для виведення "УЗ" із кризи необхідно в короткі терміни призначити професійних голову, членів правління та Наглядову раду, які обов'язково повинні бути залізничниками", - наголошує голова ради громадської організації "Всеукраїнський центр реформ транспортної інфраструктури" Володимир Наумов.

За прогнозами експертів видання, нового повноцінного керівника призначать приблизно через півроку.

"Збереться наглядова рада, ухвалить рішення про конкурс на голову "УЗ" - три місяці добиратимуть кандидатів, потім ще три місяці їхні кандидатури розглядатимуть і затверджуватимуть", - підсумував він.

Як відомо, Володимира Жмака звільнили з посади голови правління УЗ через пів року роботи. Також з компанії звільнився директор з комерційної роботи та логістики УЗ Іраклі Езугбая. Перед цим Наглядова рада компанії заблокувала реформу компанії за європейським зразком, яку розпочав Жмак і яку від України вимагав ЄС. Замість Жмака виконуючим обов’язки призначили Івана Юрика, який уже перебував на цій посаді.

Раніше народний депутат, член ТСК ВР по Укрзалізниці Костянтин Бондарєв заявив, що члени Наглядової ради УЗ отримують по 300 тисяч гривень зарплати, і при цьому місяцями не з'являються в Україні та не мають жодного плану реформ для компанії. Тому необхідно розформувати Наглядову раду в цьому складі, і створити нову.

Економіст Борис Кушнірук висловив переконання, що рішення звільнити Жмака свідчить про те, що доволі широке коло осіб, у тому числі і Наглядова рада компанії, не хочуть реформ. Вони хочуть зберегти "Укрзалізницю" у тому вигляді, який дозволить її подальше розграбування.

У свою чергу Іраклі Езугбая заявив, що Наглядова рада Укрзалізниці та частина приватного ринку максимально уповільнює реформування компанії. Цей процес завдає шкоди інтересам держави і економіці країни, і заявою про звільнення з посади Езугбая хотів привернути увагу ринку до цієї ситуації.