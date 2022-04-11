Укрпочта прекращает выпуск марок и конвертов с буквенными номиналами V и Z

Компания Укрпочта больше не будет выпускать почтовые марки и конверты с буквенным номиналом V (тариф стоимостью 12 грн для пересылки писем массой до 50 г по стране – самый популярный среди всех тарифов). То же самое касается марки с номиналом Z ($1 для международной доставки писем до 50 г). В компании заявили, что из-за рашистов эти буквы стали символами фашизма и террора.

Стоит отметить, что эти и другие буквенные обозначения Укрпочта активно использовала еще с 2017 года. Об этом пишет пресс-служба компании в понедельник, 11 апреля.

"Поскольку благодаря стараниям россии буквы V и Z стали символами нового фашизма и террора, национальный оператор принял решение о прекращении изготовления почтовых марок и маркированных конвертов с их использованием и уже приступил к разработке новых знаков почтовой оплаты с другими буквенными номиналами. Принимая во внимание особенности изготовления маркированной продукции и технические возможности предприятий-производителей, разработка новых знаков почтовой оплаты займет некоторое время", – говорится в сообщении Укрпочты.

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Ранее стало известно, что в Украине появится почтовая марка "Русский военный корабль, иди нах*й!". "Укрпочта" объявила победителя народного голосования за эскиз.

Об этом сообщила пресс-служба компании. В частности, за работу украинского художника Boris Groh проголосовало более 1700 человек из 8 тысяч всех голосов.

Отмечается, что после завершения всех организационных вопросов эскиз передадут в печать. "С этой маркой вы можете отправлять письма и открытки даже за границу. И самое главное, в них будет зашитое послание, которое вы уже хорошо знаете: "Русский военный корабль, иди на*уй!", – отметили в "Укрпочте".

Как сообщал OBOZREVATEL, суточное содержание пленных военных из страны-террориста обходится Украине в 50-100 грн. Сейчас они содержатся в СИЗО и "учреждениях Вооруженных сил Украины".