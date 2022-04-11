Сколько денег тратит Украина на содержание русских пленных: Денисова озвучила суммы

Суточное содержание пленных военных из страны-террориста обходится Украине в 50-100 грн. Сейчас они содержатся в СИЗО и "учреждениях Вооруженных сил Украины".

При этом лагерь для российских военнопленных могут разместить в одной из не работающих колоний. Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в интервью LB.

Она отметила, что действительно есть такая позиция и цель, чтобы создать отдельный лагерь. Работа в этом направлении уже ведется.

"У нас достаточно неработающих колоний, в которых нет удерживаемых лиц. Котрусь можно передать Вооруженным силам Украины, Министерству обороны Украины и там сделать такой лагерь", – сказала Денисова.

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По ее словам, дело не в средствах, которые тратит государство на содержание оккупантов, а в том, чтобы пленники у нас были. "Мы знаем, что наши люди тоже попали в плен", – объясняет омбудсман.

Она добавила, что пленных не смогут привлечь к разборке завалов и уборке улиц до завершения следственных действий и вынесения приговора.

Ранее сообщалось, что в Луганской области украинские защитники отбили четвертую атаку российских оккупантов. Несколько рашистов были ликвидированы. Также пограничники захватили в плен предателя из Донецкой области, сообщили в Госпогранслужбе.

Офицер ГПСУ с позывным "Рой" рассказал, что это была четвертая попытка наступления российских оккупантов на позиции пограничников. В этот раз они пытались застать украинских воинов врасплох.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, боевая группа К2 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины уничтожила два танка российских оккупантов в Донецкой области. Еще несколько были подбиты.