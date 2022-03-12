В Украине появится почтовая марка 'Русский военный корабль, иди нах*й!': назван победитель конкурса

В Украине появится почтовая марка "Русский военный корабль, иди нах*й!". "Укрпочта" объявила победителя народного голосования за эскиз.

Об этом сообщила пресс-служба компании. В частности, за работу украинского художника Boris Groh проголосовало более 1700 человек из 8 тысяч всех голосов.

Отмечается, что после завершения всех организационных вопросов эскиз передадут в печать.

"С этой маркой вы можете отправлять письма и открытки даже за границу. И самое главное, в них будет зашитое послание, которое вы уже хорошо знаете: "Русский военный корабль, иди на*уй!", - отметили в "Укрпочте".

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Напомним, фраза украинских пограничников с острова Змеиный "Русский военный корабль, иди на*уй" стала настоящим символом Великой Отечественной войны Украины против российских захватчиков.

Ранее фразу о российском военном корабле на русском языке увековечили в песне, клип стал вирусным. Используют ее не только украинцы – недавно этими словами обратился к оккупантам бывший ведущий культового американского шоу "Разрушители мифов" Джейми Гайнеман.

Как сообщал OBOZREVATEL:

24 февраля корабль РФ предлагал гарнизону украинского острова Змеиный в Черном море сдаться. Наши пограничники послали оккупантов матом, после чего те нанесли артиллерийский удар.

Отмечалось, что все защитники Змеиного были убиты. Но в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ подчеркнули, что они живы и находятся в плену врага.

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