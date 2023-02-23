В Украине вскоре начнут раздавать бесплатные LED-лампы в селах: как и кто может обменять

В Украине уже 25 февраля жители сел смогут обменять старые обычные лампочки на новые LED. Программа действует даже на территории прифронтовых населённых пунктов Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской и Запорожской областей.

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По селам для обмена будет доступно 6,6 млн LED-ламп. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики 23 февраля.

Как получить новые лампы от государства?

через приложение Дія (если отделения "Укрпочты" присутствуют в списке доступных отделений в приложении);

через "Укрпочту".

Как отмечается, за неполный месяц от старта программы украинцы уже обменяли более 7 млн ламп. "7-10% – именно на столько снизится потребление электроэнергии в моменты пиковой нагрузки на украинскую энергосистему. Произойдет это при массовой замене старых ламп на энергосберегающие", – говорится в сообщении.

Программа предусматривает, что украинец приносит 5 ламп накаливания в отделение "Укрпочты" и проводит там обмен на новые энергосберегающие. Для этого нужно быть гражданином Украины (более 18 лет), иметь паспорт, РНОКПП и лампы накаливания для обмена.

При обмене в отделении "Укрпочты" фиксируются паспортные данные человека. Это значит, что во второй раз человек провести обмен уже не может. Обмен производится исключительно на исправные лампы накаливания.

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