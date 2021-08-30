Украинцы работают крайне непродуктивно. В чем проблема и как решить

Немецкий рабочий за 17 дней в среднем производит столько же продукции, сколько украинский – за год (данные по исследованию Всемирного банка, 2019 года). Предприниматели жалуются на проблему с поиском наемных работников и их нежелание работать, а работники в свою очередь – на низкую оплату и нестабильность.

В результате Украина – во второй сотне стран в рейтинге по производительности труда (данные Международной организации труда, 2019). Хотя статистика Минэкономики показывает стабильный рост производительности от года к году (по крайней мере по имеющимся данным – с 2001 до 2017 года). Что не так с эффективностью работы украинцев и как это изменить, разбирался TEXTY.ORG.UA.

"Люди приходят на работу, чтобы отдохнуть от домашней работы, они действительно тяжело работают в своих хозяйствах, особенно это ощутимо в отдаленных от крупных городов районах", – рассказывает Антон Калачинский, коммерческий директор украинского представительства международной корпорации, владелец малого бизнеса по обработке природного камня.

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Эти наблюдения предпринимателя подтверждает и исследование Центра ближневосточных исследований и Аналитического центра УКУ "Культура (субкультура) бедности в Украине", в котором читаем: "Украинцы ищут нетрудную работу с низким уровнем ответственности."

Антон считает, что на личную эффективность его наемных работников влияют привычка прокрастинировать, отсутствие ориентации на результат, навыкрв принимать взвешенные и быстрые решения. И понимание этого имеют скорее владельцы бизнеса или корпоративная управленческая команда, чем наемные работники.

"Из коллектива в 20 человек только двое-трое способны к внесению интеллектуальной составляющей и быть ключевыми, а другие – просто исполнители, и отказываются выполнять работу, которая заставляет "включать мозг", потому что просто хотят нажимать выключатели на станке, но зарабатывать вдвое больше", – говорит предприниматель. И отмечает, что независимо от навыков и уровня развития персональных качеств, все работники очень эффективно объединяются в коалиции с целью увеличения зарплаты и устраивают "итальянские забастовки" на религиозные праздники. Владельцу бизнеса трудно думать об эффективности труда, он больше сфокусирован на том, как в таких условиях остаться на плаву.

Чем дальше от больших городов, тем больше обеспеченность собственными продуктами снижает желание эффективно работать. Поэтому люди ищут, как правило, где можно поработать пару дней в неделю, чтобы больше времени заниматься хозяйством. Многие вообще стремится уехать на заработки на полгода-год, чтобы впоследствии приобрести или построить жилье или же решить вопрос образования детей, – и снова поехать на заработки.

Действительно сильно стимулирующими мотивам работать эффективнее, по мнению Антона Кульчинского, остаются потребность в оплате расходов, связанных с содержанием жилья и все, что связано с детьми – рождения, обучение, женитьба и тому подобное. Известная теория психолога Маслоу, которая предусматривает "пирамиду потребностей" вовсе не объясняет мотивы таких работников. В итоге имеем картину, когда работники расценивают как обязанность предпринимателя платить работнику, за то, что он пришел на рабочее место, но не всегда работал.

"Почему бы не штрафовать в частных компаниях?" – рассуждает Кульчинский. И на этот риторический вопрос есть ответ.

Во-первых, стрессовая ситуация или отрицательные эмоции существенно снижают результативность работы сотрудника.

Во-вторых, работник всегда может найти оправдание: какие-то проблемы, личные или с оборудованием (часто вымышленные). В таком случае работодатель должен тратить дополнительные средства на контроль за работниками, при этом человек, который будет контролировать, тоже должна быть в трезвому состоянии и иметь определенный опыт.

В-третьих, что самое обидное, изобретательность работников, в дополнение к очевидной лжи, приводит даже к умышленной порчи оборудования, чтобы уйти с работы пораньше или получить незапланированный выходной. При этом работник психологически не будет мириться со штрафом и в лучшем случае просто уволится или сделает брак и потом уволится.

Его зарплата не может покрыть брак, а доказать, что это было сделано умышленно – нереально. И не всегда выход в увольнении таких "безнадежных": новый рабочий входит в рабочий ритм долго, а если нет кадров, то найти замену иногда бывает очень трудно или невозможно, – и придется брать того же... Поэтому работодателю лучше сфокусироваться на премировании как на более производительном подходе.

Низкий уровень механизации (автоматизации) бизнеса тормозит масштабирования собственного дела. И предприниматели не оставляют желания зарабатывать больше – и нанимают больше работников. Следовательно, их надо тщательно контролировать, что труднее, и в свою очередь приводит к увеличению брака и внедрению сложной организационной структуры, во главе с ключевыми людьми. Правда, это не гарантирует, что дела пойдут вверх и в частности, что брака станет меньше. С увеличением коллектива у каждого работника возрастает вероятность избежать наказания, поскольку цепь привлеченных в процессе создания готового изделия увеличивается, а всех не уволить, поэтому часто проблема замалчивается и брак отгружается со словами: "Да и так подойдет". В результате предпринимателю приходится решать проблему с клиентом.

Снизить влияние человеческого фактора, а то и вовсе его избежать можно путем повышения уровня механизации, что невозможно без инвестиций. Однако вкладываться капиталом и надеяться на отдачу спустя годы из-за меняющихся экономическо-политических обстоятельств мало кто рискует, тем более, не имея "лишних" денег.

"В условиях "американских горок" в политике и экономике страны никто не строит долгосрочных планов, а банки готовы предоставить кредиты на чрезвычайно невыгодных условиях и под залог ликвидности. Поэтому предприниматели особо не заботятся тщательным подсчетом различных финансовых и операционных показателей, чтобы понять эффективность вложенных средств – рассказывает Антон Кульчинский. – Это создает массу проблем с элементарными показателями результатов своей деятельности. Понятно, что такой предприниматель даже не пытается составить бизнес-план и получить финансирование. Ему сложно выстраивать прозрачные и справедливые правила оплаты труда и премирования работников".

Отсутствие дешевых, доступных средств на рынке и программ по обучению предпринимателей, тормозит развитие малого и среднего бизнеса. Лучше всего удается справиться тем, кто берется за собственное дело всей семьей: "Некоторые предприятия преодолевают барьер механизации за счет семьи, – комментирует Антон Калачинский, – создавая семейный бизнес, люди сами себе собирают станки и повышают механизацию; что в результате достаточно неплохо – работников меньше, а зарплата выше".

В качестве примера высокой заработной платы и не менее высокой производительности труда советник по вопросам управления персоналом Елена Ламанова приводит предприятия в сфере ИТ: "Здесь мало задействованы материальные ресурсы в создании продукта, а основной производственный ресурс – это мозг специалиста. Расходная часть материальных ресурсов – минимальна. Соответственно, доля бюджета, которую компания может выделить для оплаты труда, существенная. Сферы, в которых в создании продукта важную роль играют материальные ресурсы, не могут себе позволить выделить большой бюджет для оплаты труда".

В Украине ресурсы достаточно дорогие, поэтому что чем более инновационные технологии использует компания для производства своей продукции или услуги, тем меньше затрат она несет на материальные ресурсы. А значит – и высокая заработная плата может быть у работников. Однако доля инновационных предприятий в Украине довольно мала. Как считает Елена Ламанова, именно это "мешает компаниям платить приличные деньги" своим работникам.

Предприниматель Александр Гринев, что уже седьмой год производит одежду под украинским брендом, считает самой большой проблемой безразличие работников как к собственным результатам работы, так и к работе компании – привычку получать зарплату, а не зарабатывать деньги.

"Наши соотечественники с легкостью готовы работать 10-14 часов за рубежом за 800 евро, при этом те же условия в Украине считают неприемлемыми", – замечает он.

И снова в упомянутом выше исследовании о культуре бедности мы читаем схожие мотивы:

"Опрошенные осознают различия работы в Украине и за рубежом. Очень заметно, как трудно украинцы пашут за рубежом – и их ценят как работников, умеющих хорошо потрудиться. Но почему-то эти модели в Украине не воспроизводятся. По словам людей становится очевидно, что за границей украинцы работают, а сюда они возвращаются отдыхать. "Там за рубежом надо пахать по нашим меркам...", – отмечает один из опрошенных. И добавляет о работниках, которые вернулись домой: "Здесь они расслабляются". Возвращение в Украину воспринимается, как "наконец отдохнуть от работы".

Как в один голос отмечают предприниматели, с которыми мы пообщались, работники не понимают, или отказываются понимать, что от их личного усердия и активности на рабочем месте зависит уровень и их заработка – как следствие финансового успеха компании.

"Производительность труда зависит от уровня квалификации работника, – замечает Елена Ламанова. – Сейчас у нас слишком большая нехватка именно квалифицированных специалистов, однако это уже вопрос системы профессионального образования".

Казалось бы, какие вопросы к профессиональной подготовке, когда около 80% выпускников украинских школ получают высшее образование?

В промзоне на окраине Тернополя в скромном цехе ежедневно светится допоздна. Со дня на день здесь должна быть готова конструкция ветрогенератора, над которой работает небольшая бригада ребят вместе с предпринимателем Романом Яркуном.

"Уровень профессионального образования в большинстве практически отсутствует", – говорит Роман, поэтому приходится желающих молодых рабочих учить работать за станком непосредственно в процессе работы, так же, как и переучивать опытных специалистов 50+ лет, которые успели начать свою "карьеру" на советских предприятиях: "Современные технологии производства требуют иных знаний и навыков, – комментирует предприниматель, – а в наших вузах обучают по устаревшим стандартам".

Украинские производства часто годами не могут закрыть вакансии технического направления. В определенной степени уже в процессе работы уровень профессионального образования повышается из-за приобретенного опыта – и рабочий имеет шансы карьерного роста. Но это в теории. Из почти 10-летнего опыта Романа Яркуна, только один работник из нескольких десятков попросился через некоторое время на более сложный рабочий процесс (а соответственно и более оплачиваемый), стремясь научиться новому.

"Повышая квалификацию рабочих, реально повысить производительность труда на производстве", – комментирует Роман Яркун. И важно, чтобы и рабочий этого хотел.

По его опыту, рабочие работают более или менее тщательно до тех пор, пока сам предприниматель также работает в цехе за станком, при этом часто исправляя ошибку рабочего и тем самым еще раз обучая его. Но стоит заняться бумагами или отлучиться на деловую встречу – как рабочие устраивают "перекур" и не на час, несмотря на то, что каждый имеет план выработки и выполнение сверх нормы оплачивается финансово. Более того, в случае некачественной работы или сломанного оборудования (из-за неправильной работы) часто находят оправдания.

Чтобы предприниматель мог развиваться, повышая квалификацию своих работников и привлекая инвестиции в собственное производство, в государстве должна быть развита соответствующая инфраструктура.

По крайней мере, в условиях радикальных изменений и реформ было бы неплохо организовать хотя бы курсы для самих предпринимателей, как отмечает Антон Калачинский, чтобы они сами успевали за современными тенденциями в вопросах организации и управления бизнесом, построении производственных процессов.

"В качестве нематериальной помощи малому и среднему бизнесу, государство должно проводить тренинги, разрабатывать методические материалы по повышению эффективности труда, создавая реальные учебные курсы и рассказывая о эмпирический опыт", – рассуждает Антон Кульчинский.

Это дало бы толчок к самоорганизации предпринимателей, они ведь отважные, предприимчивые, активные, имеют стойкое желание работать, а значит, – платить налоги. Пока же, как отмечают наши собеседники, государство удивляет нововведениями, особенно в вопросах финансов и налогов, так быстро и часто, что не успевают сообщать предпринимателям о них. Необходимость постоянного изучения новых законов, положений и поправок к ним – еще один важный нюанс, который сдерживает предпринимателя в работе.

Каждый, хотя бы маленький бизнес – мини-государство, для которой эффективное использование ресурсов и средств – ключевая необходимость.

Свои подсчеты предприниматель держит в голове, опасаясь потерять все из-за "прозрачности и открытости" своего бизнеса. Поэтому в статистике есть показатели достаточно общие и оторванные от реалий жизни: справедливый показатель производительности труда в государстве посчитать вряд ли возможно, как и принять меры для его повышения.

И здесь равнодушие чиновников к эффективному управлению и нежелание предпринимателей делиться информацией сошлись, поскольку такое положение вещей выгодно обеим сторонам. В таких условиях оценить эффективность трудно и статистика отображает показатели оторванные от реалий жизни. Сегодня государству нужно революционно подойти к эффективности и фокусироваться не на людях, а на технологиях, создать концепт и передать его на выполнение предпринимателям.

Индекс производительности труда государства высчитывают по разным формулам, в частности соотношением объему ВВП и количества трудоспособных лиц или количеству часов отработанного времени.

По подсчетам Госкомстата, из года в год в Украине уменьшается количество трудоспособного населения, как и количество занятых лиц трудоспособного возраста. Более релевантным показателем на сегодня считается именно объем ВВП на час отработанного времени. Именно таким образом возможно хоть как-то вычислить производительность труда специалистов интеллектуальных и творческих специальностей (программист, конструктор, например), а не только тех, которые непосредственно заняты производством конкретных продуктов (механик, слесарь по станком).

В ВВП учитывается размер оплаты труда наемных работников и чистые налоги на производство. В непроизводственной сфере измерить объем продукции трудно – это не килограммы и количество штук идей или решений. Поэтому просто в расчетах индекса объема продукции учитывают динамику количества рабочих, индекс цен, а также полученный от предоставленных услуг доход.