Украинцы работают крайне непродуктивно. В чем проблема и как решить
Немецкий рабочий за 17 дней в среднем производит столько же продукции, сколько украинский – за год (данные по исследованию Всемирного банка, 2019 года). Предприниматели жалуются на проблему с поиском наемных работников и их нежелание работать, а работники в свою очередь – на низкую оплату и нестабильность.
В результате Украина – во второй сотне стран в рейтинге по производительности труда (данные Международной организации труда, 2019). Хотя статистика Минэкономики показывает стабильный рост производительности от года к году (по крайней мере по имеющимся данным – с 2001 до 2017 года). Что не так с эффективностью работы украинцев и как это изменить, разбирался TEXTY.ORG.UA.На работу, чтобы отдохнуть
"Люди приходят на работу, чтобы отдохнуть от домашней работы, они действительно тяжело работают в своих хозяйствах, особенно это ощутимо в отдаленных от крупных городов районах", – рассказывает Антон Калачинский, коммерческий директор украинского представительства международной корпорации, владелец малого бизнеса по обработке природного камня.
Эти наблюдения предпринимателя подтверждает и исследование Центра ближневосточных исследований и Аналитического центра УКУ "Культура (субкультура) бедности в Украине", в котором читаем: "Украинцы ищут нетрудную работу с низким уровнем ответственности."
Антон считает, что на личную эффективность его наемных работников влияют привычка прокрастинировать, отсутствие ориентации на результат, навыкрв принимать взвешенные и быстрые решения. И понимание этого имеют скорее владельцы бизнеса или корпоративная управленческая команда, чем наемные работники.
"Из коллектива в 20 человек только двое-трое способны к внесению интеллектуальной составляющей и быть ключевыми, а другие – просто исполнители, и отказываются выполнять работу, которая заставляет "включать мозг", потому что просто хотят нажимать выключатели на станке, но зарабатывать вдвое больше", – говорит предприниматель. И отмечает, что независимо от навыков и уровня развития персональных качеств, все работники очень эффективно объединяются в коалиции с целью увеличения зарплаты и устраивают "итальянские забастовки" на религиозные праздники. Владельцу бизнеса трудно думать об эффективности труда, он больше сфокусирован на том, как в таких условиях остаться на плаву.
Чем дальше от больших городов, тем больше обеспеченность собственными продуктами снижает желание эффективно работать. Поэтому люди ищут, как правило, где можно поработать пару дней в неделю, чтобы больше времени заниматься хозяйством. Многие вообще стремится уехать на заработки на полгода-год, чтобы впоследствии приобрести или построить жилье или же решить вопрос образования детей, – и снова поехать на заработки.
Действительно сильно стимулирующими мотивам работать эффективнее, по мнению Антона Кульчинского, остаются потребность в оплате расходов, связанных с содержанием жилья и все, что связано с детьми – рождения, обучение, женитьба и тому подобное. Известная теория психолога Маслоу, которая предусматривает "пирамиду потребностей" вовсе не объясняет мотивы таких работников. В итоге имеем картину, когда работники расценивают как обязанность предпринимателя платить работнику, за то, что он пришел на рабочее место, но не всегда работал.Человеческий фактор
"Почему бы не штрафовать в частных компаниях?" – рассуждает Кульчинский. И на этот риторический вопрос есть ответ.
Во-первых, стрессовая ситуация или отрицательные эмоции существенно снижают результативность работы сотрудника.
Во-вторых, работник всегда может найти оправдание: какие-то проблемы, личные или с оборудованием (часто вымышленные). В таком случае работодатель должен тратить дополнительные средства на контроль за работниками, при этом человек, который будет контролировать, тоже должна быть в трезвому состоянии и иметь определенный опыт.
В-третьих, что самое обидное, изобретательность работников, в дополнение к очевидной лжи, приводит даже к умышленной порчи оборудования, чтобы уйти с работы пораньше или получить незапланированный выходной. При этом работник психологически не будет мириться со штрафом и в лучшем случае просто уволится или сделает брак и потом уволится.
Его зарплата не может покрыть брак, а доказать, что это было сделано умышленно – нереально. И не всегда выход в увольнении таких "безнадежных": новый рабочий входит в рабочий ритм долго, а если нет кадров, то найти замену иногда бывает очень трудно или невозможно, – и придется брать того же... Поэтому работодателю лучше сфокусироваться на премировании как на более производительном подходе.Больше работников – меньше ответственности у каждого
Низкий уровень механизации (автоматизации) бизнеса тормозит масштабирования собственного дела. И предприниматели не оставляют желания зарабатывать больше – и нанимают больше работников. Следовательно, их надо тщательно контролировать, что труднее, и в свою очередь приводит к увеличению брака и внедрению сложной организационной структуры, во главе с ключевыми людьми. Правда, это не гарантирует, что дела пойдут вверх и в частности, что брака станет меньше. С увеличением коллектива у каждого работника возрастает вероятность избежать наказания, поскольку цепь привлеченных в процессе создания готового изделия увеличивается, а всех не уволить, поэтому часто проблема замалчивается и брак отгружается со словами: "Да и так подойдет". В результате предпринимателю приходится решать проблему с клиентом.Нестабильность и отсутствие инвестиций
Снизить влияние человеческого фактора, а то и вовсе его избежать можно путем повышения уровня механизации, что невозможно без инвестиций. Однако вкладываться капиталом и надеяться на отдачу спустя годы из-за меняющихся экономическо-политических обстоятельств мало кто рискует, тем более, не имея "лишних" денег.
"В условиях "американских горок" в политике и экономике страны никто не строит долгосрочных планов, а банки готовы предоставить кредиты на чрезвычайно невыгодных условиях и под залог ликвидности. Поэтому предприниматели особо не заботятся тщательным подсчетом различных финансовых и операционных показателей, чтобы понять эффективность вложенных средств – рассказывает Антон Кульчинский. – Это создает массу проблем с элементарными показателями результатов своей деятельности. Понятно, что такой предприниматель даже не пытается составить бизнес-план и получить финансирование. Ему сложно выстраивать прозрачные и справедливые правила оплаты труда и премирования работников".
Отсутствие дешевых, доступных средств на рынке и программ по обучению предпринимателей, тормозит развитие малого и среднего бизнеса. Лучше всего удается справиться тем, кто берется за собственное дело всей семьей: "Некоторые предприятия преодолевают барьер механизации за счет семьи, – комментирует Антон Калачинский, – создавая семейный бизнес, люди сами себе собирают станки и повышают механизацию; что в результате достаточно неплохо – работников меньше, а зарплата выше".
В качестве примера высокой заработной платы и не менее высокой производительности труда советник по вопросам управления персоналом Елена Ламанова приводит предприятия в сфере ИТ: "Здесь мало задействованы материальные ресурсы в создании продукта, а основной производственный ресурс – это мозг специалиста. Расходная часть материальных ресурсов – минимальна. Соответственно, доля бюджета, которую компания может выделить для оплаты труда, существенная. Сферы, в которых в создании продукта важную роль играют материальные ресурсы, не могут себе позволить выделить большой бюджет для оплаты труда".
В Украине ресурсы достаточно дорогие, поэтому что чем более инновационные технологии использует компания для производства своей продукции или услуги, тем меньше затрат она несет на материальные ресурсы. А значит – и высокая заработная плата может быть у работников. Однако доля инновационных предприятий в Украине довольно мала. Как считает Елена Ламанова, именно это "мешает компаниям платить приличные деньги" своим работникам.Зарплата вместо заработка – зло
Предприниматель Александр Гринев, что уже седьмой год производит одежду под украинским брендом, считает самой большой проблемой безразличие работников как к собственным результатам работы, так и к работе компании – привычку получать зарплату, а не зарабатывать деньги.
"Наши соотечественники с легкостью готовы работать 10-14 часов за рубежом за 800 евро, при этом те же условия в Украине считают неприемлемыми", – замечает он.
И снова в упомянутом выше исследовании о культуре бедности мы читаем схожие мотивы:
"Опрошенные осознают различия работы в Украине и за рубежом. Очень заметно, как трудно украинцы пашут за рубежом – и их ценят как работников, умеющих хорошо потрудиться. Но почему-то эти модели в Украине не воспроизводятся. По словам людей становится очевидно, что за границей украинцы работают, а сюда они возвращаются отдыхать. "Там за рубежом надо пахать по нашим меркам...", – отмечает один из опрошенных. И добавляет о работниках, которые вернулись домой: "Здесь они расслабляются". Возвращение в Украину воспринимается, как "наконец отдохнуть от работы".
Как в один голос отмечают предприниматели, с которыми мы пообщались, работники не понимают, или отказываются понимать, что от их личного усердия и активности на рабочем месте зависит уровень и их заработка – как следствие финансового успеха компании.Ненужное образование
"Производительность труда зависит от уровня квалификации работника, – замечает Елена Ламанова. – Сейчас у нас слишком большая нехватка именно квалифицированных специалистов, однако это уже вопрос системы профессионального образования".
Казалось бы, какие вопросы к профессиональной подготовке, когда около 80% выпускников украинских школ получают высшее образование?
В промзоне на окраине Тернополя в скромном цехе ежедневно светится допоздна. Со дня на день здесь должна быть готова конструкция ветрогенератора, над которой работает небольшая бригада ребят вместе с предпринимателем Романом Яркуном.
"Уровень профессионального образования в большинстве практически отсутствует", – говорит Роман, поэтому приходится желающих молодых рабочих учить работать за станком непосредственно в процессе работы, так же, как и переучивать опытных специалистов 50+ лет, которые успели начать свою "карьеру" на советских предприятиях: "Современные технологии производства требуют иных знаний и навыков, – комментирует предприниматель, – а в наших вузах обучают по устаревшим стандартам".
Украинские производства часто годами не могут закрыть вакансии технического направления. В определенной степени уже в процессе работы уровень профессионального образования повышается из-за приобретенного опыта – и рабочий имеет шансы карьерного роста. Но это в теории. Из почти 10-летнего опыта Романа Яркуна, только один работник из нескольких десятков попросился через некоторое время на более сложный рабочий процесс (а соответственно и более оплачиваемый), стремясь научиться новому.
"Повышая квалификацию рабочих, реально повысить производительность труда на производстве", – комментирует Роман Яркун. И важно, чтобы и рабочий этого хотел.
По его опыту, рабочие работают более или менее тщательно до тех пор, пока сам предприниматель также работает в цехе за станком, при этом часто исправляя ошибку рабочего и тем самым еще раз обучая его. Но стоит заняться бумагами или отлучиться на деловую встречу – как рабочие устраивают "перекур" и не на час, несмотря на то, что каждый имеет план выработки и выполнение сверх нормы оплачивается финансово. Более того, в случае некачественной работы или сломанного оборудования (из-за неправильной работы) часто находят оправдания.Фактор государства: не хватает стабильности, знаний и ресурсов
Чтобы предприниматель мог развиваться, повышая квалификацию своих работников и привлекая инвестиции в собственное производство, в государстве должна быть развита соответствующая инфраструктура.
По крайней мере, в условиях радикальных изменений и реформ было бы неплохо организовать хотя бы курсы для самих предпринимателей, как отмечает Антон Калачинский, чтобы они сами успевали за современными тенденциями в вопросах организации и управления бизнесом, построении производственных процессов.
"В качестве нематериальной помощи малому и среднему бизнесу, государство должно проводить тренинги, разрабатывать методические материалы по повышению эффективности труда, создавая реальные учебные курсы и рассказывая о эмпирический опыт", – рассуждает Антон Кульчинский.
Это дало бы толчок к самоорганизации предпринимателей, они ведь отважные, предприимчивые, активные, имеют стойкое желание работать, а значит, – платить налоги. Пока же, как отмечают наши собеседники, государство удивляет нововведениями, особенно в вопросах финансов и налогов, так быстро и часто, что не успевают сообщать предпринимателям о них. Необходимость постоянного изучения новых законов, положений и поправок к ним – еще один важный нюанс, который сдерживает предпринимателя в работе.
Каждый, хотя бы маленький бизнес – мини-государство, для которой эффективное использование ресурсов и средств – ключевая необходимость.
Свои подсчеты предприниматель держит в голове, опасаясь потерять все из-за "прозрачности и открытости" своего бизнеса. Поэтому в статистике есть показатели достаточно общие и оторванные от реалий жизни: справедливый показатель производительности труда в государстве посчитать вряд ли возможно, как и принять меры для его повышения.
И здесь равнодушие чиновников к эффективному управлению и нежелание предпринимателей делиться информацией сошлись, поскольку такое положение вещей выгодно обеим сторонам. В таких условиях оценить эффективность трудно и статистика отображает показатели оторванные от реалий жизни. Сегодня государству нужно революционно подойти к эффективности и фокусироваться не на людях, а на технологиях, создать концепт и передать его на выполнение предпринимателям.Как считают производительность
Индекс производительности труда государства высчитывают по разным формулам, в частности соотношением объему ВВП и количества трудоспособных лиц или количеству часов отработанного времени.
По подсчетам Госкомстата, из года в год в Украине уменьшается количество трудоспособного населения, как и количество занятых лиц трудоспособного возраста. Более релевантным показателем на сегодня считается именно объем ВВП на час отработанного времени. Именно таким образом возможно хоть как-то вычислить производительность труда специалистов интеллектуальных и творческих специальностей (программист, конструктор, например), а не только тех, которые непосредственно заняты производством конкретных продуктов (механик, слесарь по станком).
В ВВП учитывается размер оплаты труда наемных работников и чистые налоги на производство. В непроизводственной сфере измерить объем продукции трудно – это не килограммы и количество штук идей или решений. Поэтому просто в расчетах индекса объема продукции учитывают динамику количества рабочих, индекс цен, а также полученный от предоставленных услуг доход.