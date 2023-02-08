Украинцам в интернете рекомендуют лайфхак: работает ли обогреватель из свечей и цветочных горшков

Способ обогрева дома с помощью цветочного горшка и свеч не принесет пользы. Дело в том, что энергии от свечей не хватит для полноценного обогрева даже одной комнаты.

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Об этом рассказал в блиц-интервью OBOZREVATEL глава Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин. "Это для людей, которые пропустили физику в школе. У нас, условно говоря, свеча имеет определенное количество парафина. То есть парафин имеет ограниченное количество энергии, которое в нем заложено. Например, 100 Ватт или меньше, в зависимости от свечи. То есть чтобы обогреть комнату нужно в разы, а иногда в десятки раз больше энергии", – объясняет Литвин.

В тех странах, добавляет эксперт, где зимой более теплая погода, таким образом, возможно, и принес бы пользу. О том для нашей широт это не поможет обогреть дом.

"Возможно, для жарких стран, когда на улице 15°C и им очень холодно, то поставим свечу и где-то на 0,5°C подогреем. Вот это как-то повлияет на баланс. А для нас, для наших широт и нашей зимы, скажем так, это – желание поверить в сказки", – отметил эксперт.

OBOZREVATEL ранее писал о том, что украинцы могут утеплить свой дом с помощью кондиционера. Что касается расхода электроэнергии, это получится в два раза дешевле, чем при использовании обычного обогревателя.

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