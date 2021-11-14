Украинцам придется платить более 100 грн за литр подсолнечного масла: почему изменится цена

Цена на подсолнечное рафинированное масло для украинцев может вырасти как минимум до ста гривен за литр. Это может произойти из-за подорожания энергоносителей и цен на газ.

Как отметил Станислав Таршин, владелец компании "ГрадОлия" и член "Украинского Совета бизнеса" в комментарии UBR.ua, цена природного газа для предприятий резко выросла осенью 2021 года.

По словам эксперта, речь идет о подорожании почти в 2,5 раза. Из-за таких факторов, как спрогнозировал специалист, для компаний масложировой отрасли себестоимость производства может возрасти на 5-10%.

Таршин добавил, что ситуация также усугубляется и удорожанием таких составляющих производств, как, к примеру, гексанового растворителя. К тому же он подчеркнул: цены растут фактическая на все: запасные части, транспортировку, материалы для фасовки.

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Все это может привести к снижению компаниями объемов производства и, как следствие, к потере украинскими производителями доли мирового рынка.

Таршин добавил, что изменить ситуации с ростом цены на масло могут предприятия, которые смогут модернизировать свое производство. В частности, речь идет о выработке электроэнергии из биогаза, сырьем для которого может быть шелуха.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Таршин сообщил, что уже в следующем году стоимость хлебобулочных будет ежемесячно повышаться примерно на 1,5%, а торты так и вовсе могут взлететь в цене вдвое.