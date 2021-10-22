Сладости на вес золота. Торты в Украине подорожали на 80%, но цены взлетят еще вдвое

В Украине цены на хлеб за прошедший год выросли на 18%, на торты – аж на 80%. Большое давление на рост цен оказывает дорогой газ. В 2022-м подорожание продолжится, а ситуацию еще может усложнить возможный дефицит зерновых. Так, уже в следующем году стоимость хлебобулочных каждый месяц будет повышаться примерно на 1,5%, а торты так и вовсе могут взлететь в цене вдвое.

"Но в таких же изделиях сидят не только энергоносители, а и сахар, подорожавший на 90%, и подсолнечное масло, которое тоже подорожало на 90%. Плюс ко всему – выросшая зарплата", – объясняет директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин для UBR.ua.

Дело в том, что в нашей стране до 90% крупных и почти все малые пекарные предприятия производят хлебобулочные изделия, используя газ. В структуре энергопотребления 60% приходится на газ и только 40% – на электроэнергию.

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Сладкая выпечка всегда дорожает сильнее остальных видов такой продукции. В нее закладывают подорожание "более важных" продуктов, к примеру, социального хлеба.

Стоит указать, что газ для населения продают по фиксированному тарифу, а промышленность платит по рыночным. Второй составляет от 26 245 до 33 587 грн/тыс. куб. м.

А вот дефицит зерновых в нашей стране может возникнуть из-за дороговизны и недостачи минеральных удобрений. Чем меньше соберут зерновых, тем больше придется платить гражданам за продукцию и товары.

Кстати, стоимость подсолнечного масла в Украине может в ближайшее время еще больше увеличиться – с около 70 до 100 грн за литр. И это при том, что уже сейчас, к примеру, в Италии оно стоит почти в три раза меньше, чем в Украине.

Главная причина грядущего подорожания – себестоимость производства масла из-за резкого подорожания газа увеличится на 5-10% (для бизнеса цена взлетела за несколько месяцев с 15 до 38 грн за куб). Об этом рассказал владелец группы компаний "ГрадОлия", член Украинского совета бизнеса Станислав Таршин.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, зимой и весной рекордно подорожать могут тепличные огурцы, помидоры и другие овощи. Резкий взлет цен на газ и на другие энергоносители, которые нужны для теплиц, повлияет на стоимость.