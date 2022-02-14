Украинским военным с марта на 30% повысят денежное обеспечение

В Украине уже с 1 марта 2022 года денежное довольствие военнослужащих Вооруженных сил Украины вырастет на 30%. Соответствующий указ поступил от президента Владимира Зеленского.

А для служащих Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины повышение довольствия доведут до 20%. Об этом сообщили на сайте Офиса президента Украины.

Такое поручение Зеленский дал Кабинету министров. Отмечается, что в правительстве должны за день утвердить план необходимых для повышения довольствия мер.

Как пишет "РБК-Украина", ссылаясь на нардепов от "Слуги народа", увеличить обеспечение военных на самом деле планировали с 1 января 2023 года.

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Теперь же все решили перенести на март, сообщил народный депутат Егор Чернев.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что руководство страны поставило себе задачу повысить денежное обеспечение в армии выше рыночной зарплаты. Сейчас же, по его словам, украинский солдат по контракту получает 10 300 гривен. В то время как средняя заработная плата в стране составляет почти 14 000 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, процесс создания в Украине профессиональной армии рассчитан как минимум на четыре года. Срочная служба в стране сначала сохранится, в то время как будет существовать и альтернатива.