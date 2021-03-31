Украина ввела новые санкции против России: что попало под запрет
Кабинет министров добавил в список товаров из России, которые запрещенных к ввозу в Украину, ряд позиций.
В частности, под запрет попали пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, бумага. Об этом свидетельствует постановление №269, опубликованное на "Правительственном портале".
Также перечень запрещенных товаров пополнился поверхностно-активными средствами, картоном, крафт-бумагой и крафт-картоном, туалетной бумагой, косметическими салфетками, полотенцами для рук, скатертями и салфетками.
Кроме того, в черный список попали ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, веревка из других легированных сталей, инструменты для бурения, другие тележки и ходовые балансирные тележки, оси, колеса и их части.
Постановление Кабинета министров вступает в силу через десять дней после опубликования.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова к снятию санкций против Украины. Отметим, что речь идет о санкциях против украинских промышленников.
Украина будет инициировать национальные санкции и судебное преследование, в том числе в международных судах, из-за незаконной продажи российскими оккупантами винодельческого завода "Массандра" в Крыму.