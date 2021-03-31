Україна ввела нові санкції проти Росії: що потрапило під заборону

Кабінет міністрів додав до списку товарів з Росії, які заборонені до ввезення в Україну, низку позицій.

Зокрема, під заборону потрапили пшениця, соняшникова олія, миючі засоби, папір. Про це свідчить постанова №269, опублікована на "Урядовому порталі".

Також перелік заборонених товарів поповнився поверхнево-активними засобами, картоном, крафт-папером і крафт-картоном, туалетним папером, косметичними серветками, рушниками для рук, скатертинами і серветками.

Крім того, в чорний список потрапили ящики, коробки, мішки, пакувальні пакети, мотузка з інших легованих сталей, інструменти для буріння, інші візки та ходові балансирні візки, вісі, колеса і їх частини.

Постанова Кабінету міністрів набуває чинності через десять днів після опублікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL: