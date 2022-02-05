Украина в январе закупила электроэнергии на 1,3 млрд грн – нардеп

Украина в январе потратила на импорт электроэнергии 1,3 млрд гривен. Однако эти средства можно было инвестировать в развитие угольной отрасли и погашения долгов перед шахтерами.

Об этом написала народный депутат Виктория Гриб на своей странице в Facebook, пише Главком.

"Украинское правительство продолжает бессовестно утилизировать бюджетные средства, направляя их на закупку электроэнергии за границей. В одном только январе потратили 1 миллиард 300 миллионов гривен, импортировав 509 млн кВт/час", – написала она.

Гриб отметила, что эти средства могли быть направлены на развитие украинской тепловой и угольной генерации, однако они пошли" энергетикам соседних государств и частично осели на счетах трейдеров-посредников".

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Она подчеркнула, что если бы Кабинет Министров инвестировал 1,3 млрд гривен в государственные шахты, то были бы запущены новые лавы, что позволило бы увеличить добычу угля, снизить себестоимости его добычи и уменьшить нагрузку на государственный бюджет.

"Вместо того, чтобы закрыть миллиардную задолженность перед шахтерами государственных угледобывающих предприятий, вложиться в модернизацию производства, деньги просто вымываются из бюджета", – добавила Гриб.

Она считает, что Кабмин обязан как можно скорее закрыть долги по зарплате перед горняками и заложить в бюджете средства на закладку новых лав, что позволит обеспечить энергетическую безопасность и безболезненно пройти нынешний и будущие отопительные сезоны.

Напомним, по данным Всеукраинской энергетической ассамблеи в 2021 году Украина потратила 3,2 млрд гривен на импорт электроэнергии из Беларуси.