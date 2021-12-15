Украина усиливает сотрудничество с Израилем во многих отраслях экономики, – Ложкин

Товарооборот между Украиной и Израилем в прошлом году достиг уже почти $800 млн, что свидетельствует об укреплении экономических связей между странами. Об этом заявил президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин, открывая третий Kyiv Jewish Forum.

"В Израиле сегодня проживает около 500 000 выходцев из Украины. За тридцать лет наши страны договорились о безвизовом пространстве, установили зону свободной торговли, стали надежными партнерами друг для друга во многих отраслях, от сельского хозяйства и IT-сферы до культуры и медицины", – сказал Ложкин.

Он рассказал, что поводом для нынешнего форума стало 30-летие установления дипломатических отношений между Государством Израиль и Украиной, которое будет отмечаться 26 декабря.

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"Свой первый официальный зарубежный визит в этом году Президент Государства Израиль Ицхак Герцог совершил именно в Украину. 30 лет назад, когда устанавливались дипломатические отношения между Израилем и независимой Украиной, на посту Президента Государства Израиль был Хаим Герцог, отец нынешнего Президента", – отметил президент ЕКУ.

По словам Ложкина, за последний год в Украине произошел ряд важных для еврейской общины событий. Так, осенью в Киеве прошли мероприятия, посвященные 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Накануне этой даты на основе материалов мемориала Яд Вашем Еврейская конфедерация Украины совместно с Мемориальным Центром Холокоста Бабий Яр и Евро-Азиатским Еврейским Конгрессом выпустила книгу "Праведники народов мира. Украина". В ней собраны 2674 истории украинцев-Праведников, спасавших евреев в период Холокоста.

"Также важным событием для украинских евреев стало принятие Верховной Радой Закона о предотвращении и противодействии антисемитизму. В этом законе зафиксировано рабочее определение антисемитизма Международного альянса памяти жертв Холокоста (IHRA). В принятии этой важной дефиниции огромную роль сыграла принципиальная позиция парламентариев и Президента Украины Владимира Зеленского", – подчеркнул Ложкин.

Напомним, в 2021 году Kyiv Jewish Forum проводится уже в третий раз. Форум проходит 15-16 декабря в формате онлайн-конференции. Как ранее заявил президент ЕКУ Борис Ложкин, в этом году KJF соберет глав государств и представителей правительств и парламентов из многих стран мира. Партнерами KJF-2021 выступили Combat Antisemitism Movement, Center for Jewish Impact и Евро-Азиатский Еврейский Конгресс.