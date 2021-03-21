Украина сознательно вошла в энергозависимость от РФ и Беларуси, начав импорт электроэнергии, – нардеп

Украина сознательно вгоняет себя в зависимость от России и Беларуси, открыв импорт электроэнергии из этих стран. Энергетическая безопасность при массированном импорте энергии невозможна.

Об этом заявил народный депутат "Слуга Народа" Алексей Устенко на своей странице в Facebook.

"Вопрос не только в том, что чем больше электроэнергии мы импортируем в Украину, тем больше мы зависим от источника ее поставки, но и в том, у кого в руках остается рубильник. Понятно, что рубильником можно оказывать серьезное влияние на поведение потребителя. Без света никто ж не захочет жить. Закрывать глаза на то, что он находится в Москве и Минске можно, но очень недолго", – отметил депутат.

Он подчеркнул, что энергетическая безопасность невозможна при массированном импорте такого чувствительного товара как электроэнергия. Следовательно, правительство должно принимать реальные шаги по защите внутреннего производителя и развития собственных генерирующих мощностей.

"Поэтому единственно правильным решением будет не только "запитаться" от других источников, но и наращивать собственные объемы выработки электроэнергии", - отметил депутат.

Напомним, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первых два месяца, расходы на импорт превысили 900 млн грн.

18 марта о необходимости ограничения импорта заявил президент Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

Основным импортером из Беларуси выступает компания "Днепросталь-Энерго" олигарха Виктора Пинчука.