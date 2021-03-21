Україна свідомо увійшла в енергозалежність від РФ і Білорусі, почавши імпорт електроенергії, – нардеп

Україна свідомо вганяє себе в залежність від Росії та Білорусі, відкривши імпорт електроенергії з цих країн. Енергетична безпека при масованому імпорті енергії неможлива.

Про це заявив народний депутат "Слуга Народу" Олексій Устенко на своїй сторінці в Facebook.

"Питання не тільки в тому, що чим більше електроенергії ми імпортуємо в Україну, тим більше ми залежимо від джерела її постачання, а й в тому, у кого в руках залишається рубильник. Зрозуміло, що рубильником можна чинити серйозний вплив на поведінку споживача. Без світла ніхто ж не захоче жити. Закривати очі на те, що він знаходиться в Москві і Мінську, можна, але дуже недовго", – зазначив депутат.

Він підкреслив, що енергетична безпека неможлива при масованому імпорті такого чутливого товару як електроенергія. Отже, уряд повинен приймати реальні кроки щодо захисту внутрішнього виробника і розвитку власних генеруючих потужностей.

"Тому єдино правильним рішенням буде не тільки "живитися" від інших джерел, а й нарощувати власні обсяги вироблення електроенергії", – зазначив депутат.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші два місяці витрати на імпорт перевищили 900 млн грн.

18 березня про необхідність обмеження імпорту заявив президент Володимир Зеленський, а наступного дня припинити імпорт пообіцяв в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

Основним імпортером з Білорусі виступає компанія "Дніпросталь-Енерго" олігарха Віктора Пінчука.