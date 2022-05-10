Украина может увеличить поставки топлива из США и Европы: Польша готова помочь

Благодаря транзиту через Польшу, Украина в ближайшее время сможет получать топливо из США, Нидерландов и других стран. Ожидается, что соседнее государство, выступая транзитером топлива, сможет обеспечить поступление более 200 тысяч тонн продукции ежемесячно.

В настоящее время через Польшу импортируется в три раза меньше возможностей, сообщила на своей странице в Facebook первый вице-премьер министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко. Об этом удалось договориться на польско-украинском энергетическом форуме, состоявшемся 9 мая в Варшаве.

По ее словам, за последний месяц объем поступлений с трудом составил 60 тысяч тонн.

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В рамках мероприятия удалось собрать представителей бизнеса двух государств, а также логистические предприятия и управляющие топливной инфраструктурой компании.

"Рассчитываем, что к Польскому ресурсу мы сможем привлечь нефтепродукты из США, региона Амстердам-Роттердам-Антверпен (АРА), немецких, скандинавских и балтийских нефтеперерабатывающих заводов. Доставляться горючее будет комбинированными видами транспорта, транспортируя его через Польшу", – сказано в сообщении.

Также Украина получила понимание, как можно получить дополнительные объемы от польских трейдеров, технические возможности увеличения перевалки необходимых объемов уже обозначены, отметила Свириденко.

"Ожидаем, что уже в ближайшее время топливные ресурсы будут доставляться быстрее, а на украинских заправках исчезнут очереди", – заявила вице-премьер.

Напомним: президент Украины Владимир Зеленский 7 мая указал на необходимость устранения очередей на АЗС. Как заявила Свириденко, во взаимодействии с МИД ведется работа по предоставлению нашей стране зеленого коридора в портах Восточной Европы.

Следует отметить, что в Киеве, как и в других городах Украины, критически не хватает бензина. Сети АЗС вводят ограничения, а некоторые просто закрылись или начали продавать топливо по спецталонам.

Дефицит в Украине возник из-за блокирования поставок горючего из Беларуси, блокирования морских портов, разрушения российскими войсками Кременчугского НПЗ и т.д. Также заправщики жалуются на регулирование цен на горючее. Они отмечают, что продавать за ними горючее очень невыгодно.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина упразднила акциз на топливо, снизила НДС с 20 до 7%, а также ввела новую формулу расчета. Это позволило снизить цену на АЗС примерно на 5 гривен за литр. Топливо теперь закупается в Европе, а не Беларуси и РФ.