Бензина украинцам не хватает: что будет с ценами и удастся ли решить проблему

В Киеве, как и в других городах Украины, критически не хватает бензина. Сети АЗС ввели ограничения: некоторые продают не более 10 литров за раз, другие же просто закрылись или начали продавать топливо по специальным талонам: только для полиции, медиков и военных.

Чтобы вернуть премиальное топливо, его стоимость перестанут контролировать. При этом из-за роста цен на европейских рынках правительству приходится повышать и контролируемую стоимость бензина. Сейчас за литр А-95 в среднем просят 36 грн, однако в ближайшие дни эта цифра может достичь 40 грн.

О том, как и почему возник дефицит бензина в Украине и чего ожидать, читайте в материале OBOZREVATEL.

Российские оккупанты уничтожают украинские нефтебазы, кроме того, вывели из строя Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Оказалось заблокировано Черное море и отныне невозможно покупать топливо у России и Беларуси. И это в ситуации, когда Украина закупает большую часть своих нефтепродуктов (зависимость от импорта составляет около 70%).

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В Киеве удавалось удерживать стабильную ситуацию в первую очередь за счет резкого уменьшения количества клиентов. Спрос упал, половина жителей столицы покинули свои дома и переехали в более безопасные города Украины или же за границу. Теперь же, когда киевляне начали возвращаться домой, ситуация вновь обострилась.

Бензин можно покупать в ЕС (где также не самая простая ситуация), но вот логистика затруднена, поэтому на выстраивание стабильных поставок понадобится время.

Да. Поставщики уже подписали контракты и договорились о том, чтобы завезти в Украину значительные объемы топлива из ЕС. Однако здесь возникла логистическая проблема. Нет выработанных маршрутов, не хватает существующей инфраструктуры для того, чтобы в краткие сроки завозить топливо.

Эксперт энергетических рынков Сергей Куюн говорит, что кардинально объемы продаж топлива в Киеве не изменились. Но вот людей стало больше, поэтому сейчас дефицит особенно заметен в столице.

"Крупные сетевые компании говорят, что продают сейчас столько же горючего, как и неделю, и две назад. Но если раньше этого хватало на день, то сейчас – на несколько часов. Поставлять больше пока нет возможности" , – отметил Куюн.

Он считает, что даже если позволить повысить цены до 100 грн за литр, резко решить эту проблему не удастся. А вот в Министерстве экономики с такой позицией не соглашаются. Они считают, что дефицит удастся преодолеть уже за семь дней.

Сейчас проблема с нефтебазами не является настолько же актуальной, как при первых обстрелах. Дело в том, что из-за постоянных угроз все топливо сразу развозят по АЗС. Это также продиктовано необходимостью как можно скорее доставить бензин конечному потребителю.

Однако пока продолжаются обстрелы, нарушена логистика – полностью нормализовать ситуацию с топливом не удастся. Тут также следует отметить, что российские войска бьют не только по нефтебазам, но даже по отдельным АЗС. Министр экономики поясняет такие действия очень просто: Россия пытается максимально ухудшить экономическую ситуацию в Украине и провоцирует дефицит.

В Минэкономики пояснили, что цены на бензин в ближайшие дни придется повысить. "Это связано, в первую очередь, с большей ценой логистики, из-за сложных маршрутов и использования нескольких видов транспорта", – отметили в Минэкономики.

Какие цены действуют сейчас:

36,05 грн/литр – для бензина;

40,66 грн/литр – для дизтоплива.

Ориентировочно, уже в ближайшее время стоимость литра А-95 преодолеет отметку в 40 грн. Но и на этом подорожание не остановится.

Украина, вероятно, на долгие годы откажется от закупок топлива у Беларуси и России. Вместо этого покупать придется в ЕС, а там и цены выше, и логистика дороже. Но другого выхода у Украины в условиях кровавой войны с РФ, которую поддерживают белорусские власти, нет.

Бензин будет дорожать не только в Украине, но по всей Европе. Россияне – одни из крупнейших поставщиков нефти в ЕС. И чем дороже сырье. там больше приходится платить за уже переработанные нефтепродукты. Сейчас Евросоюз активно обсуждает возможность ввести нефтяное эмбарго. Против категорически и публично выступает Венгрия, однако, так или иначе, страны будут одна за другой отказываться от российского топлива.

Тогда РФ перенаправит поток нефти на восток, а Европе придется перекупать черное золото у других поставщиков. Кровавая война Путина ударила по всем. По оценкам Всемирного банка, такого шока на рынке потребительских товаров не было с 1970-х. Стоимость энергоносителей стабилизируется только в 2023–2024 годах.

"Ожидается, что цены на энергоносители вырастут более чем на 50% в 2022 году, а затем снизятся в 2023 и 2024 годах. Прогнозируется, что неэнергетические цены, включая цены на сельское хозяйство и металлы, вырастут почти на 20% в 2022 году и также снизятся в последующие годы. Тем не менее, ожидается, что цены на сырьевые товары останутся значительно выше среднего показателя за последние пять лет", – говорится в оценках Всемирного банка.

Отметим, свой вклад в решение проблемы дефицита могут внести и украинцы. Чаще пользоваться общественным транспортом, ограничить поездки на машине без особой необходимости.