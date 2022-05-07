Зеленский потребовал устранить очереди на АЗС: ведется работа по предоставлению зеленого коридора в портах Европы

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания 7 мая указал на необходимость устранения очередей на АЗС (автомобильных заправочных станциях). Как заявила первый вице-премьер-министр и министр экономики Юлия Свириденко, во взаимодействии с МИД ведется работа по предоставлению нашей стране зеленого коридора в портах Восточной Европы.

Это является сейчас главным узким местом в логистике поставок топлива в страну, указала министр. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Совещание под председательством Зеленского состоялось по актуальным вопросам деятельности исполнительной власти. В нем приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместители, премьер-министр Денис Шмигаль и другие члены правительства. Была отмечена необходимость заключения долгосрочных контрактов и накопления госрезерва горючего.

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"Если мы посмотрим по импорту, то за последние 5 дней мы ввозим даже чуть больше, чем потребляем. Европа оказалась просто не готова, но даже не в части ресурса, а в части логистики. У нас узкое место – это порты. Европейские порты. Гданьск, Гдыня, Свиноуйсьце – там пробки", – сказала Свириденко.

Стоит отметить, что в Киеве, как и в других городах Украины, критически не хватает бензина. Сети АЗС вводят ограничения, а некоторые из них просто закрылись или начали продавать топливо по спецталонам.

Рашисты уничтожают украинские нефтебазы, кроме того, вывели из строя Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Оказалось заблокировано Черное море и отныне невозможно покупать топливо у России и Беларуси. И это в ситуации, когда Украина закупает большую часть своих нефтепродуктов (зависимость от импорта составляет около 70%).

Ранее стало известно, что в ближайшие дни автомобильное топливо на заправках может подорожать – предельная цена, которую устанавливает правительство, выросла на 1,64 грн для бензина и на 1,97 грн для дизеля. Зато вместе с ростом цен может уменьшиться дефицит топлива, ведь заправкам не придется "придерживать" европейские нефтепродукты, чтобы не торговать ими в убыток.

Так, Министерство экономики обнародовало среднюю стоимость бензина на уровне 31,19 грн/л и дизтоплива (ДП) – 35,63 грн/литр. Максимальная розничная наценка составляет 6,5 грн на бензин и 7 грн на дизель.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на обычное (не премиальное) топливо на АЗС не должна превышать:

37,69 грн за литр бензина;

42,63 грн за литр дизельного топлива.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что украинское правительство договорилось с Министерством инфраструктуры Польши о безразрешительном проезде для транспортных средств, выполняющих перевозку горючего. Для пересечения территории соседнего государства нужна регистрация соответствующих транспортных средств за сутки до пересечения границы.