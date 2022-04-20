Удар в спину: США с 'другом' Путина готовят неприятный сюрприз российской экономике

В США 22 апреля вступает в силу запрет на импорт российской нефти. Освободившуюся нишу на рынке может занять Венесуэла. Между странами проходят консультации, хотя еще не так давно латиноамериканская страна, имея тесные связи с Россией, не проявляла желание к диалогу с американцами, будучи еще и под их санкциями.

Вторжение России в Украину 24 февраля меняет мир. Вчерашние враги уже сегодня договариваются за спиной у ослабленной страны-агрессора, которая теряет влияние в регионе, сообщает The Economist.

У Венесуэлы, обладающей наибольшими запасами нефти в мире, есть все возможности восполнить недостаток российского топлива, от которого отказались США – это 199 тыс. баррелей в день. Американцы даже построили несколько нефтеперерабатывающих заводов для работы с вязкой венесуэльской нефти.

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На данный момент американцы запрещают импорт нефти из Венесуэлы в связи с санкциями, наложенными на режим диктатора Николаса Мадуро, который объявил оппозиционного политика Хуана Гуайдо незаконным президентом, хотя США признали его легитимным.

Однако в Каракасе 5 марта прошла встреча трех высокопоставленных чиновников США с президентом Мадуро, которую сам диктатор назвал "уважительной". Уже через три дня после этих переговоров президент США Джо Байден ввел запрет на импорт российской нефти.

Байден преследует не только экономические, но и геополитические цели, пытаясь вбить клин между Венесуэлой и Россией, которая является важнейшим союзником латиноамериканской страны. Президент России Владимир Путин ввел эту страну в сферу интересов России еще в 2008 году, когда лидером был Уго Чавес. Это было ответом на стремления Грузии и Украины получить план действий по получению членства в НАТО. До 2019 года Москва предоставила Каракасу вооружений на 9 млрд долларов. Особенно активно военная помощь поступала в период политического кризиса, во время противостояния Мадуро со сторонниками Гуайдо.

Россия также создала специальные условия для обхода Венесуэлой экономических санкций в вопросе импорта в том числе нефти. Так, например, государственная нефтяная компания Petroleos de Venezuela перевезла свои европейские офисы из Лиссабона в Москву. Сообщается также, что Мадуро и высшее руководство страны хранят свои сбережения в российских банках.

Вторжение России в Украину портит отношения РФ с Венесуэлой. Во-первых, из-за невозможности вывести средства из российских банков. Во-вторых, потому что Россия теперь может стать серьезным конкурентом Венесуэле по сниженным ценам на нефть и газ из-за потери западного рынка после введения санкций. С 2020 года Китай является основным покупателем венесуэльской нефти. Однако, везти латиноамериканскую нефть издалека нет смысла, если под боком Россия, которая готова сильно снизить цену на свою нефть.

Большой проблемой для администрации Байдена является диктаторский режим Мадуро, который американцы не признают. Однако в марте лидер Венесуэлы уже сделал несколько шагов для улучшения отношений – отпустил двух американских заключенных, которые находились в заложниках в Каракасе, и пообещал вернуться к диалогу с оппозиционерами в стране.

Эксперты озвучивают два предостережения относительно потепления отношений Вашингтона и Каракаса. Во-первых, существует риск, что изменения авторитарного режима Мадуро в сторону послабления останутся только на бумаге. Во-вторых, сможет ли Венесуэла нарастить производство нефти в достаточных количествах после долгих лет застоя и коррупции.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, крупнейшая в Японии нефтеперерабатывающая компания Eneos Holdings отказалась сотрудничать с Россией, а британско-нидерландская Shell отзывает персонал из российских проектов. Все крупные энергетические компании выходят из РФ, и это уже оказывает серьезное влияние на энергетический сектор агрессора, который обеспечивает Кремлю около 40% бюджетных доходов.