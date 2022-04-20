Мировые нефтегиганты ударили по России, у агрессора уже начались проблемы

Крупнейшая в Японии нефтеперерабатывающая компания Eneos Holdings отказалась сотрудничать с Россией, а британско-нидерландская уже Shell отзывает персонал из российских проектов. Все крупные энергетические компании выходят из РФ, и это уже оказывает серьезное влияние на энергетический сектор агрессора, который обеспечивает Кремлю около 40% бюджетных доходов.

Как сообщает Reuters, японская Eneos не планирует покупать российскую нефть до тех пор, пока не будут решены все проблемы, связанные со вторжением в Украину. Компания получила альтернативные поставки с Ближнего Востока.

"Десятки сотрудников Shell, временно прикомандированных к проекту по экспорту сжиженного природного газа "Сахалин-2" в России, были уволены в выходные (16-17 апреля. – Ред.)", – сообщает агентство Bloomberg. Работников переводят на другие проекты Shell.

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Ранее Shell уже начала работу над тем, чтобы остановить покупку нефти из России на спотовом рынке, а также полностью исключить российскую нефть из поставок. Пока что у Shell есть еще 2 действующих контракта с "Газпромом", однако никаких дополнительных закупок не ведется, а сами контракты продлеваться не будут.

Такие шаги частных корпораций помогают ударить по энергетическому сектору России, даже несмотря на отсутствие общеевропейского нефтяного эмбарго:

по неофициальным данным международных компаний, к 11 апреля добыча нефти и газового конденсата в РФ уже упала на 6%, ниже 10 млн баррелей в сутки. Это минимум с лета 2020 года;

по данным российских СМИ, в марте на 6% сократилась и переработка нефти. Запасы сырья начинают скапливаться в хранилищах, что приведет к падению добычи черного золота.

А вот официальные данные о добыче, переработке и экспорте нефти Россия решила засекретить. Правительство страны объясняет такое решение "защитой рынка", однако на самом деле Кремль пытается скрыть неутешительную статистику.

По оценкам аналитиков Argus, добыча нефти (без конденсата) в РФ может снизиться уже в апреле на 16% по сравнению с мартом, до 8,8 млн баррелей в сутки. Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что добыча нефти в России в апреле может упасть на 1,5 млн баррелей в сутки.

"Некоторые покупатели, особенно в Азии, увеличили закупки российской нефти. Но признаков увеличения закупок у Китая пока нет", – добавили в МЭА.

Как сообщал OBOZREVATEL, США ввели энергетическое эмбарго и запретили закупки нефти, газа и угля из РФ с 8 марта. Австралия и Канада также перестанут импортировать российскую нефть.

Эти страны покупают у России значительно меньше энергетического сырья, чем Европа. Однако даже их шаги смогли повлиять на уровень экспорта и добычи нефти в РФ. Именно поэтому введение нефтяного эмбарго со стороны ЕС является ключевым для остановки финансирования войны России в Украине.