У Зеленского заявили, что проблем с газом в Украине нет: не нужно разгонять панику

В Украине есть достаточное количество газа для нужд социальной сферы та населения. Этого хватит для прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов.

Цена на него на рынке зашкаливает, но государство помогает местному самоуправлению преодолеть кризис, заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко на своей странице в Facebook во вторник, 12 октября. Он призвал экспертов и СМИ не разгонять панику.

Политик отметил, что заседание областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) происходят исключительно для того, чтобы ускорить подписание договоров на поставку газа.

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Договора с садиками, больницами и школами, как заявил Тимошенко, "Нафтогаз" готов подписать до 15 октября.

Политик также разъяснил ситуацию с ценами на газ для населения и социальной сферы. Он подчеркнул: для населения она составляет 7,42 грн – по такой цене компания продает топливо розничным поставщикам и теплогенерирующим компаниям, а для соцсферы – 16,8 грн. Такова цена с учетом тарифа на транспортировку и НДС.

"Хватит разгонять панику. Цена на газ на рынке действительно зашкаливает, но государство всеми способами помогает местному самоуправлению преодолеть этот кризис. Среди прочего, с помощью спеццены", – написал заместитель главы ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 1 октября 2021 года в Украине стоимость газа достигла исторического рекорда – более 38 грн за кубометр или $1447 за тысячу кубометров. Такая ситуация уже привела к энергетическому кризису в Европе.