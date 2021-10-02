Цены на газ в Украине взлетели до 38 грн за куб, такого еще не было: Европу накрыл кризис

В Украине стоимость газа по состоянию на 1 октября (усредненный показатель) достигла исторического рекорда – более 38 грн за кубометр или $1447 за тысячу кубометров. Такая ситуация уже привела к энергетическому кризису в Европе, в Украине же бюджетные организации рискуют оказаться без тепла, а бизнес будет вынужден повышать цены из-за огромных затрат на энергоресурсы. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Еще 16 сентября кубометр газа стоил в Украине 24,8 грн за куб, а по состоянию на октября подорожал почти на 14 грн (данные УЭБ). Речь идет о рыночных ценах. По таким тарифом голубое топливо может покупать бизнес.

В Европе цены также побили все рекорды, каждый кубометр там стоит до $12 (около 32 грн). И пока голубое топливо добирается нашей территории, добавляются расходы на транспортировку и стоимость увеличивается.

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Последствия для украинцев уже наступили, каждый заплатит за дорогой газ из собственного кошелька. Итак:

цена газа для населения за год уже взлетела с 4,2 до 7,9 грн за куб;

цены на газ для коммунальных предприятий взлетела с около 5 до 13,6 грн за куб;

бизнес будет вынужден повышать цены из-за огромных цен на энергоресурсы, ожидается ускорение инфляции;

из бюджетов городов придется потратить миллиарды гривен на компенсацию высоких цен: меньше денег остается на новые школы, детсады, дороги и т.д.

"Потребитель в Украине не сможет покрывать даже себестоимость производства. Заводы и фабрики потихоньку остановятся. А люди останутся без работы – это уже очень серьезно. Доходы бюджета "лягут", расходы взлетят... Вопрос банкротств – вопрос времени", – объяснил председатель "Федерации работодателей стеклянной промышленности" Дмитрий Олейник на странице в Facebook.

В ЕС уже говорят о наступившем энергетическом кризисе. Из-за высоких цен Франция решила отказаться от рыночных цен на газ, вместо этого решили ввести ограничения, которые действуют и в Украине. Кроме того:

в Германии цены на голубое топливо взлетели почти на 12% для населения и могут увеличиться еще на 13%;

в Великобритании закрываются заводы по производству удобрений, а из 70 энергокомпаний осталось только 10;

в Европе растут цены на продукты, возможны перебои.

Автор такого энергетического кризиса – Россия. Накануне запуска "Северного потока-2" они фактически решились использовать свое экономическое оружие. "Газпром" ограничил поставки накануне отопительного сезона, отказался заказывать дополнительные мощности в Украине.

Таким образом, как уверены в "Нафтогазе", россияне пытаются заставить европейцев запустить "Северный поток-2" и добиться перехода на годовых газовых контрактов, без участия бирж. И несмотря на такое поведение Кремля, наказывать ее за это на данный момент не собираются.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украине грозит серьезный экономический кризис с резким ростом цен, безработицей и волной банкротств. Причина – рекордная цена на газ, которая в Европе превысила 1200 долларов. Это означает, что газ для промышленников в Украине подорожает до 39 тыс. гривен.