У Sense SuperApp появилась функция Personal finance management: что это такое

В новом обновлении цифрового банка Sense SuperApp Альфа-Банка Украина для пользователей стала доступна функция Personal finance management, которая позволяет наладить контроль личных расходов и настроить модели и категории трат.

Теперь объем трат за конкретный период можно узнать с помощью набора фильтров, благодаря которым выбрать только нужные группы MCC-кодов или посмотреть все транзакции из одной конкретной категории.

Чтобы контролировать процесс трат в Personal finance management каждый клиент может подобрать себе подходящую модель или настроить персональную. Модели – это инструкции, в которых указано, сколько и на что можно тратить в этом месяце. Различаются они как общим бюджетом, так и отдельными статьями расходов – категориями.

Видео дня

Финансовый помощник в Sense SuperApp предлагает план трат, прогнозирует его выполнение, а в случае отклонения от цели, предупреждает push-уведомлениями. Новая функция позволяет отслеживать среднедневное количество транзакций и/или сумму потраченных денег.

Персонального финансового помощника в Sense SuperApp можно найти в быстрых действиях раздела "Продукты".

Sense SuperApp – цифровой банк от Альфа-Банка Украина для физических лиц и предпринимателей.