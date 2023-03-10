Треть 'зеленых' инвесторов считают штрафы за небалансы по отмененной в суде формуле несправедливыми - Гарпок

Около 35% предприятий зеленой энергетики не подписали акты по небалансам с ГП "Гарантированный покупатель" за определенный промежуток 2022 года, поскольку считают, что они начислены несправедливо.

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Об этом в интервью изданию Энергореформа сообщил руководитель госпредприятия "Гарантированный покупатель" Артем Некрасов, комментируя решение Верховного Суда Украины, который в сентябре 2022 года признал формулу расчета небалансов как противоправную.

"Если говорить об оплатах по выставленным актам в период до сентября 2022 года, то примерно 65% ВИЭ подписали акты и большинство оплатили, остальные – нет, потому что считали, что они начислены несправедливо", - сказал Некрасов.

Он сообщил, что возможности компенсации понесенных дополнительных расходов по формуле, действовавшей до сентября прошлого года и отмененной в суде, для предприятий зеленой энергетики нет.

В то же время он рассказал, что НКРЭКУ разработало новые условия расчета небалансов, одобренных 7 марта, и к которым Гарпок предоставит свои замечания и предложения в установленные сроки.

"Мы должны определиться в ближайшее время с применением этой формулы. И мы очень хотим, чтобы как можно скорее была согласована новая формула, а также применен правовой механизм распространения применения новой формулы, в том числе и на период с сентября 2022 года до принятия формулы", – отметил Некрасов.

Ранее сообщалось, что 7 марта НКРЭКУ решило единолично установить новые условия расчета небалансов ГП "Гарантированный покупатель" по торговле электроэнергией из возобновляемых источников, что ведет госпредприятия в состояние банкротства.

Напомним, 8 сентября 2022 года Верховный суд Украины признал незаконной и отменил формулу НКРЭКУ об исчислении небалансов, которая возлагала ответственность на предприятия "зеленой" энергетики за то, что ГП "Гарантированный покупатель" неэффективно торгует электроэнергией.

По мнению Украинской ветроэнергетической ассоциации, НКРЭКУ должен обеспечить предприятиям зеленой энергетики оплату убытков, понесенных из-за установления противоправной формулы расчета небалансов, действовавшей почти 2 года.