Тимошенко: будем требовать от власти немедленно отменить 50% повышение цены на газ

В партии "Батьківщина" обратились к власти с призывом отменить решение НАК "Нафтогаз" о подорожании цены на газ для населения с 1 июня – людям будут выставлять цену в платежках почти 12 гривен за кубометр газа.

Об этом заявила глава партии Юлия Тимошенко во время брифинга, назвав такую новость "шокирующей".

"Это сокрушительное отношение "слуг народа" к людям надо немедленно прекращать! Украинцы не в состоянии были платить и по 6 гривен, а повышение цен на газ до 12 гривен за кубометр является практически геноцидом украинцев", – заявила она.

Тимошенко пообещала, что на ближайшем Часе вопросов к правительству она и фракция "Батьківщина" будут требовать немедленно отменить это решение, потому что для такого резкого повышения нет никаких обоснований.

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Лидер "Батьківщини" напомнила, что стоимость газа отечественной добычи, по официальным сообщениям, составляет 2 гривны 30 копеек.

"Зачем продавать людям наш собственный газ в 6 раз дороже, по 12 гривен?" – возмутилась Тимошенко.

"Мы, безусловно, будем публично принуждать их вернуть цены на газ на тот уровень, который совпадает со стоимостью украинского газа, а это 2 гривны 30 копеек. Кроме того, мы будем требовать отчета в Верховной Раде членов НКРЭКУ, чтобы спросить у них, откуда на каждом кубометре взялось 10 гривен отката", – подчеркнула политики на.

По ее убеждению, одномоментное повышение цены на газ спровоцирует рост цен на товары, отразится на работе городского транспорта, на стоимости электроэнергии, ведь эти отрасли используют в своей работе голубое топливо.

"Речь идет о том, что сейчас совершается преступление, большая коррупция. Кто имеет откаты с этой коррупции, вы прекрасно знаете, и поэтому я прошу – прекратите издеваться над Украиной и украинцами, верните людям газ отечественной добычи и не повышайте его стоимость на 50%" – призвала лидер "Батьківщини".

Она также напомнила, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект команды "Батьківщини", который устанавливает справедливое начисление за газ и пускает на нужды людей дешевый газ украинской добычи, а не дорогой импортный.