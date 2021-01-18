Тимошенко будет давить на правительство для снижения цен на газ, а люди ее поддержат, – эксперт

Тарифный кризис, против которого мгновенно выступили украинцы со всех уголков страны, уже сильно ударил по рейтингах "слуг народа" и главного "слуги". Люди не поверили обещаниям правительства о снижении тарифов на 30%, тем более оказалось, что на самом деле чиновники оставили все, как было. Поэтому акции протеста не прекращаются – украинцы ждут действительно справедливых тарифов.

Об этом на своей странице в Facebook написал политический эксперт Тарас Загородний. По его словам, обеспечить реальное и ощутимое снижение цен на квартплату может только реализация системного подхода, по типу того, что предлагает Юлия Тимошенко.

"Батьківщина" предложила альтернативу, которая позволит реально снизить тарифы в несколько раз. Речь идет об обеспечении потребителей газом из подземных хранилищ по цене льготной закупки, а также направление на бытовые нужды людей газа украинской добычи, что позволит уменьшить тарифы втрое. К этому плану присоединятся и местные депутаты партий. А в поддержке народа можно не сомневаться", – убежден Загородний.

Он также отметил, что команда "Батьківщини" последовательно добивается ликвидации "Нафтогаза" как ненужного корупционного посредника, который не позволяет обеспечить честную цену на энергоносители.

"Мы же знаем, что эти "рвачи" продают украинцам украинский газ по европейским ценам и многие другие их схемы обкрадывания людей. Поэтому команда Тимошенко требует от власти убрать лоббистов внешнего управления. Но готов ли к этому Зеленский. Ну, если не будет готов, то Тимошенко будет давить на него через местные органы власти, ведь "Батьківщина" стала лучшей среди опозиционных сил на местных выборах и имеет фракции в советах по всей стране", – считает эксперт.

Напомним, Юлия Тимошенко предложила план решения "тарифного" кризиса. Он предусматривает направление на нужды населения газа из подземных хранилищ по цене закупки и газа собственной добычи. Это, по расчетам "Батьківщини" позволит снизить тарифы втрое.