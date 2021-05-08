'Теневая' земля, нелегальное топливо и контрабанда обходятся государству в миллионы – СМИ

Для наполнения бюджета власти следует заняться детенизацией бизнеса и борьбой с коррупцией, что даст больше поступлений в казну, чем увеличение налогов. Об этом говорится в материале РБК-Украина.

По оценкам экспертов, из-за нелегального оборота нефтепродуктов государство ежегодно теряет миллиарды гривен. По разным данным, только в этом году недобор в казну составит около 22 млрд гривен в виде акциза и НДС из-за контрафактного топлива, которое продается без фискальных чеков на полулегальных АЗС. В прошлом году, по данным "Консалтинговой группы А-95", потери казны здесь достигли 18 млрд гривен. Ежегодно, как указывают аналитики, в Украине производится 450 тысяч тонн фальсифицированного дизельного топлива и бензина, это около 5% потребления в стране.

Еще одним направлением приложения усилий власти могла бы стать борьба с контрабандой и "серый" импорт. Занижение таможенной стоимости товаров и прочие схемы на таможне обходятся казне по самым скромным оценкам 60-90 млрд гривен в год. Тогда как по словам главы Гостаможни Павла Рябикина, суммы недобора в бюджет из-за перечисленных проблем составляют около 150 млрд гривен в год.

Кроме того, РБК-Украина напомнило, что власти снизили налоги для некоторых видов бизнеса, что также приведет к снижению поступлений в госбюджет. В частности, была снижена ставка НДС с 20 до 14% для некоторых аграриев, в результате чего бюджет может не получить около 5 млрд гривен. Ожидаются потери для бюджета и в случае снижения на 30% акциза на табакосодержащие изделия для электрического нагрева (ТИЭН), которое в настоящее время инициирует ряд депутатов. По разным оценкам, снижение ставки сейчас приведет к недобору в бюджет в сумме около 3 млрд гривен.

"Список "дыр" бюджета и потенциальных источников дохода госказны можно дополнить налоговыми "скрутками", "теневым" оборотом земли, работой конвертационных центров, неэффективной борьбой с неофициальным трудоустройством и зарплатами "в конвертах". Борьба с этими схемами может совокупно принести государству свыше 100 млрд гривен, о чем ранее говорили в "Институте социально-экономической трансформации", - убеждены авторы статьи.

Ранее народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что власти для пополнения госбюджета следует не увеличивать налоги и убивать бизнес, а найти другие источники, например, избавиться от теневых схем на рынке топлива.

В свою очередь инвестаналитик Эрик Найман заявил, что повышение налогов спровоцирует замедление экономики и приведет к росту цен на товары и услуги.