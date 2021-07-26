Сырьевой 'гиперлуп' для Украины: почему мы игнорируем колоссальный потенциал для процветания?

"Украина – самая бедная страна Европы". Подобными новостными заголовками в последние годы уже никого не удивишь. Самые низкие темпы роста экономики, самый маленький размер ВВП на душу населения регулярно выводят нашу страну в аутсайдеры европейских рейтингов и с удовольствием смакуются на российских пропагандистских ток-шоу.

А ведь все может быть иначе. Ведь прямо под нашими ногами – в прямом смысле этого слова – находится огромный потенциал для стремительного развития Украины и ее закрепления среди передовых индустриальных держав мира.

Как недра могут помочь нам достичь процветания – разбирался OBOZREVATEL.

"Богом данная земля", – говорят украинские патриоты о родине. Украине действительно очень повезло с месторасположеним. Наша страна находится на стыке крупных геологических структур, в которых компактно сосредоточены богатейшие месторождения полезных ископаемых: титана, урана, лития, бериллия и множества других – так называемый "Украинский кристалический щит". Нет у нас дефицита и в квалифицированной рабочей силе, да и инфраструктура в стране достаточно развита, а о таком выгодном географическом месторасположении многие другие страны могут лишь мечтать.

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С такими исходными данными в Украине можно построить высокоразвитый технопарк по производству высокотехнологической продукции – и закрепиться среди передовых индустриальных держав мира – наряду с Канадой, Австралией, Финляндией, Швецией и Южно-Африканской республикой. Эти государства в полной мере использовали недра для собственного развития. Результаты их дальновидности и практичности мы видим в качестве жизни в этих странах.

От перспектив, которые могут открыться перед Украиной, если она использует свое геологическое строение и географическое расположение в полной мере – захватывает дух. Металлургия, электротехническая и химическая промышленность, медицина, авиа- и машиностроение, нано-технологии, робототехника, космические исследования – всевозможные сплавы редких, редкоземельных и рассеянных металлов используются практически везде. Использование минерально-сырьевых ресурсов, которые покоятся в недрах Украины, позволит не только развивать эти направления в собственной стране, но и стать мощным поставщиком ресурсов для всего мира, ведь наша страна расположена на стыке транспортных коридоров между странами Европы, Ближнего Востока и государствами Азиатского континента. Причем это не только сухопутные транспортные инфраструктурные элементы, но и морское и воздушное сообщение.

Мало кто знает, но Украина входит в перечень наибольших минерально-ресурсных стран мира. На территории нашей страны выявлено более 20 тысяч месторождений и рудопроявлений с 97 видами полезных ископаемых. 8 тысяч месторождений предварительно разведаны. И лишь половина из них разрабатывается.

Самыми ценными сейчас в мире являются железные, марганцевые, урановые руды, титан и редкие металлы. И в украинских недрах их много. Очень много. Уже сегодня наша страна, занимая 0,4% суши (603,7 тысяч км2) способна обеспечить 5% мировой потребности в минеральном сырье – с перспективой увеличения доли в несколько раз.

Почему же богатейшие недра до сих пор не отразились на благосостоянии страны и ее граждан? Почему в Украину до сих пор не зашли горнодобывающие гиганты мира, как это произошло с другими странами, где сосредоточены рудные полезные ископаемые?

Причин этому – несколько:

- сложный инвестиционный климат в Украине;

- отсутствие оценки запасов по международным стандартам;

- остановка геологоразведочных работ еще в прошлом столетии;

- отсутствие первичной геологической информации на разведанных объектах, которые выставляются на аукцион.

В последнее время эти проблемы медленно, со скрипом, но начинают решаться. В частности, несколько исправили ситуацию с инвестиционной привлекательностью нашей страны недавние нормативные и законодательные изменения. Шагом навстречу крупным зарубежным инвесторам стали принятие закона о значительных инвестициях, подготовка нового Кодекса о недрах, решения Совета национальной безопасности по рассекречиванию геологической информации по рудным объектам и целый ряд нормативных документов Государственной службы геологии и недр Украины по дерегуляции в отрасли. И если раньше Государственная служба геологии и недр была карательным инструментом госаппарата, то сейчас она постепенно переходит в ранг нормального партнерского отношения с недропользователями.

Куда хуже ситуация – с переоценкой запасов и ресурсов перспективных объектов, выставляемых на аукцион, по международным стандартам. Если государство примет соответствующее решение – сможет и профильных зарубежных инвесторов привлечь, и стоимость объектов в разы повысить.

Важно также реально оценить недра Украины. Современная геология предоставляет для этого куда более широкие возможности, чем были во времена СССР. При этом государству вовсе не обязательно изыскивать деньги на поисковые и поисково-оценочные работы в скудном бюджете – к финансированию работ можно также привлечь инвесторов. Для этого достаточно установить пропорциональную связь между вложениями в геологоразведочные работы и стоимостью спецразрешения. Иными словами, чем больше денег инвестор вложит в изучение месторождений – тем дешевле ему обойдется лицензия на добычу ископаемых.

Инвестиции – инвестициями, но без качественного изменения подходов к заключенным в недрах богатствам Украине не обойтись.

Прежде всего, нашей стране следует сделать все, чтобы избежать превращения в "сырьевой придаток" для более развитых государств. А для этого нужно от импорта сырья и "полуфабрикатов" переходить к импорту готовой продукции и концентратов класса премиум++. Ведь это – совсем другие деньги, и совершенно другой статус.

К примеру, если сегодня Украина импортирует железорудный концентрат с 65% железа – целью украинской горнодобывающей промышленности на ближайшие годы должен стать переход 75-80% железа. Вместо 60% хромированного концентрата мы должны продавать химический хромит, вместо графитового концентрата - сферический и пиролитический графит, ильменитовый концентрат должен быть вытеснен титановым порошком или прокатом.

Безусловно, это потребует серьезных дополнительных инвестиций. Но они необходимы, чтобы Украина в будущем не только сохранила конкурентноспособность, но и вырвалась в мировые лидеры.

Жить не одним днем, а смотреть в будущее – означает, развивать высокотехнологичные производства, создавать сплавы редких металлов и редкоземельных элементов с железом, марганцем, титаном. Эти металлы, которых в Украине – более чем достаточно – используются в ведущих отраслях промышленности и обеспечивают экономическую и оборонную безопасность любого государства. Они необходимы в атомной энергетике, радиоэлектронике, производстве авиационной и ракетной техники, машино – и приборостроении, химической и медицинской промышленности, сельском хозяйстве, производстве полупроводниковых материалов, специальных сортов легированных сталей, композиционных материалов.

Еще одно наше преимущество – значительные запасы и прогнозные ресурсы редких металлов. На территории нашего государства расположены уникальные крупные месторождения этих ископаемых: Азовское месторождение редких земель и циркония, Мазуровское месторождение ниобия, тантала, циркония, Полоховское месторождение лития, Новополтавское - комплексных фосфоро – редкоземельно - редкометальных руд и другие.

Украина имеет реальную возможность выйти на мировой рынок с чистыми и сверхчистыми металлами: галлием, индием, таллием, бериллием, германием, палладием, свинцом, оловом, висмутом, скандием, теллуром, получение которых можно наладить в украинских институтах и лабораториях, благодаря опыту и творческому потенциалу ученых и специалистов страны.

Во времена СССР геологоразведочные работы проводили исключительно государственные геологические предприятия. Сегодня же государство лишено возможности делать это на современном уровне: Украина ощущает острый дефицит современного оборудования, сертифицированных лабораторий и квалифицированных кадров. Безусловно, можно махнуть на все рукой – и ожидать наступления лучших времен. Но куда разумнее – задействовать частные сервисные компании, независимые от громоздкой бюрократической машины и способные привлечь передовые зарубежные предприятия с их технологиями и оборудованием.

Современные подходы необходимы не только в стратегии изучения недр, но и в методике выполнения геологоразведочных работ. Методика изучения объектов по международным стандартам четко регламентирует выполнение всех видов работ - от проектирования до составления отчета. Для этого необходима современная техника буровых, геофизических работ соответствующая культура документации, опробования и хранения кернового материала, выполнение лабораторных исследований в сертифицированных лабораториях, оценка достоверности и качества QA-QC, оценка запасов и ресурсов на базе официального программного обеспечения, которую можно проверить независимыми экспертами.

Возможно, звучит это сложно. А реализация кажется слишком сложной, громоздкой и не очень-то и необходимой. Но поверьте, это не так. И яркий пример этому – переоценка молибденового рудопроявления Червона.

Когда этот объект проходил оценку в 2005-2015-м годах – вердикт был неутешителен: проект признали нерентабельным. И, вероятнее всего, его бы забросили и забыли о его существовании, если бы в дело не вмешалась частная компания.

Эта компания приобрела лицензию на геологическое изучение Червоной на повторном аукционе – и привлекла к оценке месторождения ООО "Геологическая сервисная компания ГСК". Для выполнения оценки объекта по международным стандартам компанией "ГСК" были привлечены профильные специалисты по бурению скважин – компания Pozitif drilling (Турция), по аналитическим исследованиям – компания ALS (Ирландия), по соответствию требованиям международных стандартов – консалтинговая компания "CSA Global" (Австралия).

При современном подходе при бурении скважин был достигнут средний выход керна 97%, керновому опробованию был подвергнут весь керн кристаллических пород, чтобы не пропустить маломощные рудные тела и зоны минерализации сопутствующих компонентов. Пробоподготовка проводилась с учетом всей специфики оруденения и количественные аналитические исследования были проведены на весь спектр полезных компонентов (ICP на 48 элементов). После оценки достоверности и качества всех работ эксперты отстроили трехмерную модель месторождения, рассчитали статистические показатели оруденения… И получили впечатляющий результат: в руде обнаружили в два раза более высокое содержание по молибдену, нежели считалось раньше. Превышали прежние количественные оценки и сопутствующие компоненты – медь, серебро, висмут, золото и другие.

Более того: при документации керна скважин был найден и документально подтвержден реперный горизонт, который разграничивает породы архея и протерозоя – это одно из основных событий в стратиграфии докембрийских образований последних десятилетий.

Так из "нерентабельного" благодаря современному подходу к оценке, молибденовое рудопроявление Червона перешло в разряд высокорентабельных.

Мы в нашей "самой бедной стране Европы" на самом деле в буквальном смысле сидим на несметных сокровищах. Украина имеет все шансы вырваться в экономические лидеры если не мирового, то континентального масштаба. Правда, для этого понадобится политическая воля и приложение усилий.

Воля в прозрачном и современном освоении недр Украины в украинском политикуме в последние годы постепенно появляется. Да и усилия в верном направлении Украина прикладывает. В нашей стране начинают появляться высокопрофессиональные компании, которые могут проводить современную оценку недр. С учетом развития современных коммуникаций появилась возможность привлечения лучших международных компаний для проведения геологоразведочных, добычных и обогатительных работ.

Так что дело – за малым: не упустить предоставленный шанс развития экономики страны, драйвером которого станет современное освоение украинских недр.