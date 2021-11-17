Суд отклонил иск немецких экологов по 'Северному потоку-2': ранее они добились приостановки строительства

В Германии суд не поддержал иск природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe относительно "Северного потока-2". Экологи пытались обжаловать разрешение на завершение строительства газопровода.

Решение во вторник, 16 ноября, принял суд города Грайфсвальд. О нем сообщил федеральный управляющий директор DUH Саша Мюллер-Краеннер, передает пресс-служба организации в Twitter. В DUH пообещали, что и дальше будут использовать все законные методы для остановки "СП-2".

"После интенсивных переговоров суд в Грайфсвальде отклоняет наш иск против "Северного потока-2" . Теперь мы рассмотрим все законные средства, чтобы остановить слепое бегство климатической политики", – сказано в сообщении.

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Nach intensiven Verhandlungen weist das OVG Greifswald unsere Klage gegen #NordStream2 ab. Wir werden nun alle rechtlichen Mittel prüfen, um den klimapolitischen Blindflug zu stoppen! pic.twitter.com/pld4bonAN0 — Deutsche Umwelthilfe (@Umwelthilfe) November 16, 2021

Экологи основывали свою жалобу на американском исследовании, которое говорило об опасности выбросов метана. Также в DUH считают, что газопровод несет угрозу для морской флоры и фауны.

В организации заявили, что газопровод является крупнейшим проектом по ископаемому топливу в Европе, и поэтому "не соответствует климатическим целям".

Это уже не первая попытка экологов остановить завершение строительства. В апреле организация потребовала от суда Гамбурга отменить решение регулятора с разрешением на строительство "Северного потока-2" в водах Германии.

Отметим, что иск Deutsche Umwelthilfe автоматически приостанавливал разрешение на строительство "СП-2" в экономической зоне Германии до окончательного решения суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США предупредили Германию, что введут санкции против российского судна, которое достраивает газопровод. Кроме того, сразу несколько немецких природоохранных организаций пытаются обжаловать разрешение на завершение строительства.