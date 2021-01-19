"Северный поток-2" пытаются остановить: в Германии поддержали США и обжаловали разрешения на стройку

США предупредили Германию, что введут санкции против российского судна, которое достраивает газопровод "Северный поток-2". Кроме того, и сами немцы пытаются остановить запуск "трубы". Сразу несколько природоохранных организаций, среди которых Deutsche Umwelthilfe, пытаются обжаловать разрешение на завершение строительства.

Об этом со ссылкой на представителя министерства экономики Германии сообщило издание Reuters. "Мы с сожалением принимаем к сведению это объявление", – cказал сотрудник министерства. Санкции США вступят в силу 19 января в рамках Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA). Новые ограничения коснутся баржи "Фортуна".

К чему это приведет?

Иск Deutsche Umwelthilfe автоматически приостанавливает разрешение на строительство "Северного потока-2" в экономической зоне Германии. Пока не будет окончательного решения суда.

Санкции США против "Фортуны" особого влияния иметь не будут. Так, судно принадлежит микроорганизации "КВТ-Рус"., которой санкции не страшны.

При этом строительство "Северного потока -2" уже отложили на неопределенный срок – как минимум на две недели. Об этом со ссылкой на оператора проекта, компанию Nord Stream 2 AG, пишет Handelsblatt. Хотя по новому расписанию работы должны были начаться уже 15 января. Гердт считает, что это решение вызвано экономическими соображениями.

Отметим, ранее сообщалось, что работы начнутся уже 15 января. Днем ранее 14 января "Фортуна" вышла из немецкого порта Висмар, где она была пришвартована с конца декабря, свидетельствуют данные международной системы позиционирования морских судов. Судно обновило в системе место назначения с порта Висмар на "море".

Правительство США предупреждает компании, которые помогают в строительстве "Северного потока-2", о новых санкциях. В ближайшие дни Госдепартамент подготовит список всех компаний, которые участвуют в проекте, и внесет их в черный список.

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