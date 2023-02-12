Стало известно, в каких областях Украины не будут выключать свет 12 февраля: заявление ДТЭК

В Украине не будут отключать электроэнергию в воскресенье, 12 февраля, в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях. Это возможно только при перегрузке сетей.

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Об этом говорится в заявлении ДТЭК в Telegram-канале. Как отмечается, на этот день, 12 февраля, компания "Укрэнерго" не предоставляла ограничения потребления света.

Ранее в ДТЭК отметили, что за три дня энергетики возобновили электроснабжение почти 60 тыс. семей в Донецкой и Днепропетровской областях. Отмечается, что свет вернули в 39 населенных пунктов, которые постоянно обстреливает страна-террористка Россия. "В регионе продолжаются ожесточенные бои, поэтому энергетики работают совместно с военным, чтобы как можно быстрее чинить поврежденное россиянами оборудование", – добавили в компании.

Как рассказал бывший заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин OBOZREVATEL, у Европейского Союза (ЕС) достаточно мощностей, чтобы поставлять необходимые объемы электроэнергии в Украину. В то же время, ключевым вопросом является цена этого тока.

"У ЕС есть такая возможность сейчас (экспортировать. – Ред.). То есть достаточно мощностей для того, чтобы удовлетворить тот объем спроса, который есть в Украине, но здесь ключевой вопрос – цена. У нас сейчас действует мораторий на электроэнергию, то есть тарифы во время войны держатся на одном же уровне. Есть вопрос: повышение тарифов приведет к тому, что потребитель сможет и будет ли платить больше? А какой будет реакция украинского поколения, работающего в условиях низких цен по мораторию? Поэтому вопрос действительно трудный. Также еще вопрос по поводу спроса среди граждан. Есть проблема с верификацией людей, есть проблема с тем, что многие уехали, также проблема с адресной помощью", – отметил Рябчин.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что Украина получила новые грузы с энергетическим оборудованием из Германии весом более 59 тонн. Всего с июля 2022-го Германия послала 43 груза для нужд энергетиков общей суммой 334 тонны.

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